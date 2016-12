Giuliani: Balti riigid on Trumpile olulised

Endine New Yorgi linnapea Rudolph Giuliani. (Foto: Reuters/Scanpix)

Balti riigid on USA vastvalitud presidendile Donald Trumpile olulised, ütles endine New Yorgi linnapea ja Trumpi liitlane Rudy Giuliani reedel telefonikõnes Leedu välisministri Linas Linkeviciusega.

Trump väärtustab endise USA presidendi Ronald Reagani pärandit, kes toetas Balti riikide iseseisvuspüüdlusi kaheksakümnendatel, rõhutas Giuliani BNS-i teatel.

Trump avaldas oma valimiskampaania ajal arvamust, et USA peaks oma Kesk- ja Ida-Euroopa NATO liitlasi kaitsma juhul, kui nad täidavad alliansi nõutud kohustusi. Iseäranis puudutas see väide kaitse-eelarve tõstmist kahele protsendile sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Giuliani võttis vastu ka Linkevičiuse kutse tulla visiidile Leetu, teatas Leedu välisministeerium.

Seda, et liitlassuhted Trumpi ajal ei muutu, kinnitas eelmisel nädalal Leedu välisministrile ka Trumpi julgeolekunõunik Michael T. Flynn.

"Erukindral Michael Flynn kinnitas telefonivestluses, et USA-Leedu kaubandus-, majandus- ja julgeolekusuhted jäävad samasugusteks kui varemaltki," ütles minister reedel BNS-ile.

Trump nimetas sõjaväeluure endise juhi Flynni oma tulevaseks riikliku julgeoleku nõunikuks novembri keskel. Flynn oli Trumpi lähedane nõunik kogu tema valimiskampaania ajal ning on teda pärast valimisi nõustanud julgeolekuküsimustes.

Minister rääkis, et ta õnnitles Flynni eduka valimiskampaania eest, viimane aga palus anda edasi tervitused Leedu liidritele.

Linkevicius rõhutas vestluses Flynniga seda, et Leedu on viimastel aastatel oma kaitsekulutusi tõstnud.

"Ma ütlesin, et me saame oma vastutusest aru. Ma ütlesin talle, et meie kaitsekulutuste kasvutempo on praegu üks kiiremaid NATO liikmesriikide seas. Ma tuletasin talle meelde meie juhtrolli Afganistani ülesehitamise meeskonnas ning nüüd ka meie rolli ISIS-e vastu peetavad võitluses," rääkis minister.

Tulevikus ei tohiks Ameerika Ühendriikidel olla mingit kahtlust selles, et oleme usaldusväärne liitlane. Ma tundsin sõbralikku ja konstruktiivset atmosfääri. Me leppisime kokku, et oleme ka edaspidi kontaktis," lisas Linkevicius.