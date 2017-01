Steinmeier: Trumpi avaldus NATO iganemisest on muret tekitav

Saksamaa välisminister Frank-Walter Steinmeier. (Foto: AFP/Scanpix)

USA presidendiks valitud Donald Trumpi avaldus, et NATO on iganenud organisatsioon, on muret tekitav ning tundub olevat vastu tema enda valitud ametnike seisukohtadele, ütles Saksa välisminister Frank-Walter Steinmeier esmaspäeval.

Steinmeieri sõnul kohtus ta esmaspäeval NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga ning kohtumisel "võeti USA presidendiks valitud Trumpi ... avaldus vastu murelikult".

"See on vastuolus Ameerika kaitseministrikandidaadi tehtud avaldusega vaid mõne päeva eest Washingtonis toimunud kuulamisistungil ning peame vaatama, milline saab olema tagajärg Ameerika poliitikale," lisas Steinmeier.

Trump ütles esmaspäeval usutluses ajalehtedele Times ja Bild, et NATO on iganenud organisatsioon, millel on suured probleemid. Tulevane riigipea tõi muu hulgas välja, et NATO pole lasknud ennast terrorismist kuigipalju segada.

"Ma olen juba kaua aega rääkinud, et NATO on iganenud, sest see loodi väga palju aastaid tagasi ja hoopis teiste probleemide lahendamiseks," rääkis Trump.

"Meie peaksime kõiki neid liikmesriike kaitsma. Kuid paljud neist ei täida oma kohustusi ega maksa oma osa, mis on minu hinnangul ülekohtune Ühendriikide vastu. NATO on minu jaoks endiselt väga tähtis, kuid me oleme olukorras, kus oma kohustusi alliansi ees täidab vaid viis riiki. Vaid viis riiki maksab seda, mida on kohustatud. Viis. Seda pole palju," seletas Trump.

"Mind hurjutati juba valimiste ajal kõvasti selle eest, et ma NATO kohta iganenud ütlesin. Aga iganenud on see just sellepärast, et ei saa terrorismiga kuidagi hakkama ja selle liikmed ei täida oma kohustusi," seletas Trump.

Saksa asekantsler: EL peaks tegelema Trumpiga "enesekindlalt"

Euroopa peaks tegelema Donald Trumpiga "enesekindlalt", sõnas Saksa asekantsler Sigmar Gabriel esmaspäeval pärast Trumpi väidet, et Brexiti järel lahkub Euroopa Liidust veel liikmesriike ning et NATO on "iganenud".

"Ma arvan, et me eurooplased ei peaks langema kuidagi suurde depressiooni," ütles Gabriel ajalehele Bild.

"Ma ei alahinda, mida Trump räägib, seda iseäranis NATO-st ja EL-ist, kuid natuke enesekindlust oleks meile selles olukorras kasulik," ütles Gabriel.

Pariis: parim viis Trumpi avaldusele vastamiseks on hoida EL ühtsena

Parim viis vastata USA presidendiks valitud Donald Trumpi avaldusele, mis asetab kahtluse alla kontinendi tuleviku pärast Brexitit, on hoida Euroopa ühtsust, ütles Prantsuse välisminister Jean-Marc Ayrault esmaspäeval.

"Parim viis vastata (järgmise) USA presidendi usutlustele on eurooplaste ühtsus, tulla kokku (ühtse) blokina," lausus Euroopa Liidu välisministrite kohtumisele teel olnud Ayrault.

Trump ütles eelpool mainitud intervjuus, et pärast Suurbritannia minekut EL-ist lahkuvad liidust ka mitmed teised riigid. Trumpi hinnangul soovivad Euroopa riigid tagasi oma identiteeti.

Tema hinnangul oli brittide lahkumine suurepärane asi pannes aluse USA ja Suurbritannia vahelisele kaubanduslepingule, mis on tema arvates mõlemale riigile ülimalt kasulik.

NATO on jätkuvalt kindel Trumpi pühendumuses julgeolekukohustustele

NATO on jätkuvalt "absoluutselt kindel" USA presidendiks valitud Donald Trumpi pühendumuses USA julgeolekualastele kohustustele Euroopas, hoolimata Trumpi avaldusest, et ühendus on "iganenud".

NATO pressiesindajal paluti kommenteerida Trumpi avaldust. Esindaja keeldus küsimusele otse vastamast, kuid viitas peasekretär Jens Stoltenbergi avaldusele, mille ta tegi 6. detsembril toimunud alliansi välisministrite kohtumisel.

"Olen absoluutselt kindel, et Ühendriigid säilitavad oma tugeva pühendumuse NATO-le, Atlandi-ülesele sidemele ning Euroopa julgeolekugarantiidele," ütles peasekretär tollal. "Olen kindel, sest ta (Trump) on öelnud seda paljudele Euroopa liidritele ja ka mulle, kui meil oli mõne nädala eest telefonikõne."

Stoltenberg rõhutas, et tugev NATO on oluline mitte ainult Euroopa liitlastele, vaid ka Ühendriikidele endile. Ta tuletas meelde, et ainus kord, kui NATO alusleppe artikkel 5 käivitati, oli siis, kui USA-s toimusid 9. septembri terrorirünnakud.