Türgis algas esimene kohtuprotsess arvatavate riigipöörajate üle

Türgi eriüksuslased teisipäeval kohtumaja juures. (Foto: AFP/Scanpix)

Türgis algas esimene kohtuprotsess juulis nurjunud riigipöördekatse korraldamises süüdistatavate üle, kus kohtu all on 29 politseinikku.

Türgis on riigipöördekatse tõttu vahistatud umbes 40 000 inimest ja veel enam on tööst ilma jäänuid. Teisipäeval alanud kohtuprotsess toimub Silivri vanglakompleksis Istanbuli äärelinnas ja peaks kestma neli päeva, vahendas BBC.

29 süüalusest 21 ähvardab riigipöördekatses süüdimõistmise korral eluaegne vangistus, kaheksa kohtualuse karistused tõotavad tulla leebemad. Kõiki neid süüdistatakse USAs elava islamivaimuliku Fetullah Güleni järgimises, presidendi käskluste eiramises ja oma kohusest presidenti kaitsta mitte kinni pidamises.

Mujal Türgis on väiksemad kohtuasjad juba toimunud, kuid nüüdne kohtuprotsess on esimene suur riigipöördekatsega seoses kohtusse jõudnud juhtum.

Türgi võimud süüdistavad riigipöördekatse korraldamises Gülenit, kes ise on oma osalust eitanud. President Recep Tayyip Erdogani väitel tegutsevad aga gülenistid riigis senini.

Ka Venemaa suursaadiku Andrei Karlovi hiljutise tapmise panid võimud gülenistide süüks, kuigi kurjategija Mevlüt Mert Altıntaşi karjus enne hukkumist, et tegu on kättemaksuga Aleppo eest ning ka Gülen ise on tapmise hukka mõistnud.