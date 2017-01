Otseülekanne: Senatis vastab küsimustele kaitseministriks pürgiv erukindral Mattis

Erukindral James Mattis. (Foto: Reuters/Scanpix)

Mattis teenis rohkem kui neli aastakümmet USA merejalaväes ja juhtis mitmeid operatsioone muu hulgas Lähis-Idas. Ametist lahkumise järel on praegu 66-aastane Mattis töötanud nõunikuna.

Mattis on käinud Eestis 2011. ja 2008. aastal.

2011. aastal Eestis kahepäevasel visiidil viibinud Mattis kohtus tollase peaministri Andrus Ansipi, kaitseministri Mart Laari ja kaitseväe juhataja Ants Laaneotsaga ning osales kaitsepoliitika konverentsi ABCD (Annual Baltic Conference on Defence) raames seminaril.

Mattis on oma varasemates avaldustes korduvalt rõhutanud NATO tähtsust ning avaldanud toetust Ukrainale. Trumpi valikut on kiitnud ka mitmed tulevase presidendi suhtes kriitilisi avaldusi teinud senaatorid nagu vabariiklased John McCain ja Lindsey Graham ning ka mitmed demokraadid.

Erukindral Ants Laaneots ütles detsembris ERR-i uudisteportaalile, et tegemist on Eesti jaoks hea valikuga kaitseministri kohale, sest Mattis on siinse olukorraga hästi kursis.

"Ta teab meist hästi, ta teab meie olukorda ja selles mõttes ei ole talle vaja palju seletada, mis on meie julgeolekuriskid," lisas Laaneots.

Erukindral vajab Kongressilt erandi tegemist, see aga ei pruugi ladusalt minna

Mattise kandidatuur erineb teistest Trumpi poolt välja käidud valikutest selle poolest, et Kongress peab tegema erandi föderaalseadusesse, mille kohaselt ei tohi kaitseminister olla tegutsenud aktiivteenistuses viimase seitsme aasta jooksul. Kongress on varem taolise erandi teinud vaid ühel korral, kui nimetas 1950. aastal ametisse kindral George C. Marshalli.

Erandi peavad tegema nii Esindajatekoda kui ka Senat ning Vabariiklikul Parteil pole piisavalt saadikuid, et erandi tegemist ilma demokraate arvestamata läbi suruda.

Kuigi paljud demokraadid on olnud Mattise suhtes positiivselt meelestatud, tegi Trumpi üleminekumeeskond hiljuti ühe otsuse, mis tõi kaasa Demokraatliku Partei meelepaha ning ähvardused erandi tegemist tõkestada, kirjutab Politico.

Kuna Mattise puhul on vaja nii Esindajatekoja kui ka Senati heakskiitu, siis eeldati, et Mattise kuulamine korraldatakse mõlemas kojas. Trumpi meeskond aga teatas, et Mattist nad Esindajatekotta küsimustele vastama ei saada ning piirdutakse vaid Senati kuulamisega nagu kõikide teiste ministrikandidaatide puhul. Kusjuures märkimisväärne on see, et allikate kinnitusel oli Mattis ise igati valmis mõlemas kojas küsimustele vastama.

Esindajatekoja demokraate selline samm ärritas ning ka sealsed vabariiklased arvasid, et see ei olnud Trumpi meeskonna poolt eriti hea käik.

Washington Post on varem kirjutanud ka seda, et Mattise ja mõne Trumpi meeskonna liikme vahel on tekkinud pingeid, mis puudutavad näiteks Pentagoni mõningaid ametikohti.

Otseülekannet Mattise kuulamisest saab vaadata käesolevas artiklis: