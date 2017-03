Donbassis jätkub tulistamine, ÜRO kohtus algas Ukraina hagi menetlemine

Võib tunduda, et inimeste arv, kes läksid pühapäeval Kremli müüri äärde diktaator Jossif Stalini hauale lilli asetama, ei paista eriti suur. Kuid uuringud näitavad, et 46 protsenti venemaalastest kiidab Stalini ajaloolise rolli heaks ja see on kõige kõrgem näitaja viimase 70 aasta jooksul. Stalini surmast möödus pühapäeval 64 aastat.