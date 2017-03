EL-i 27 riigi valitsusjuhid vormistasid kokkulepped eesistujariigi järeldustena

Valitsusjuhid Brüsselis Euroopa hoones. (Foto: SCANPIX / AFP)

Eelnevat oli Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Donald Tuski ametiaja pikendamisest ärritunud Poola blokeerinud teemade kaupa Ülemkogu järeldused, muutes 28 riigi konsensusliku lõppavalduse vastuvõtmise võimatuks.

Ratas: loodetavasti on tegu erakordse juhtumiga

"Poola vetostas või ei andnud positiivset seisukohta lõppjärelduste kohta, mida arutasime," ütles Ratas vastuseks ERR-i küsimusele.

Peaminister avaldas lootust, et tegemist on erakorralise juhtumiga, sest ülemkogu ei saa nii töötada. "Aluspõhimõte on see, et alati on lõppjäreldustele olemas 28 liikmesriigi toetus," lausus ta. "Täna tuli Poola sisepoliitiline mõõde tugevasti Ülemkogu laua taha."

Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ametiaja pikendamise kohta ütles Ratas, et hääletust ei toimunud ning Malta konsulteeris eelnevalt valitsusjuhtidega. "Tuski toetas 27 liikmesriiki 28 riigist," sõnas ta.

Ratas lausus, et Poolaga seovad Eestit kaks tähtsat taristuprojekti - Rail Baltic ning energia- ja elektrivõrkude desünkroniseerimine Venemaast. "Me oleme palunud, et Poola ja Balti riigid neid teemasid edasi arutaksid."

Peaminister avaldas lootust, et reedele kavandatud arutelu EL-i Brexiti-järgse tuleviku ning Rooma deklaratsiooni üle tuleb konstruktiivsem. Tema sõnul oleks hea, kui valitsusjuhtidel õnnestuks markeerida põhisõnumid deklaratsioonis, mis loodetakse 25. märtsi Rooma tippkohtumisel vastu võtta.

"Üks riik on niikuinii laua tagant läinud," ütles peaminister reedeste arutelude kohta. "Tänane tunnetus on, et kõik 27 liikmesriiki on laua taga, valmis tegema kompromisse ja langetama otsuseid. Ma väga loodan, et tänasest käitumismudelist ei pea tegema järeldusi ka homsesse päeva."

Peaministri sõnul on hetkel kõigil usk Rooma deklaratsiooni üle kokkuleppe sündimisse olemas. "Poola peaminister ei andnud täna mõista, et sellega läheb Rooma deklaratsioon löögi alla."

Ratas möönis, et mitmekiiruseline Euroopa on reaalsus, ent Eesti soov on liikuda edasi 27 liikmesriigi koostöös.

Kokkuvõte järeldustest

Järeldustes EL-i ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika kohta tervitavad valitsusjuhid kaitse- ja välisministrite 6. märtsi nõukogu tööd. Kaitse- ja välisministrid andsid esmaspäeval heakskiidu EL-i sõjalise planeerimise ja juhtimisvõime peakorteri loomisele EL-i olemasolevate sõjaliste struktuuride juurde. Samuti rõhutatakse vajadust viia ellu ettepanekud koostöös süvendamisest NATO-ga.

Sisejulgeoleku ja terrorismivastase võitluse vallas kutsuvad valitsusjuhid Euroopa Parlamenti toetama nõukogu ettepanekut tõhustada andmebaasikontrolle kõigi EL-i välispiire ületavate isikute, muuhulgas EL-i kodanike suhtes.

Rände välismõõtmega seoses avaldatakse eesistuja järeldustes täielikku toetust 3. veebruari Malta deklaratsioonile, milles sisalduvatest meetmetest on paljud rakendamisjärgus. Ülemkogu toetab üksikute liikmesriikide kahepoolseid jõupingutusi Liibüa valitsuse ning nende Põhja-Aafrika ja lõunapoolsete naabrite toetamiseks ebaseadusliku migratsiooniga seotud väljakutsetega toimetulemisel.

Ülemkogu tervitas ka Euroopa Komisjoni ettepanekut "Tagasisaatmise uuendatud tegevuskava" kohta.

Rände sisemõõtme teemal kordasid valitsusjuhid solidaarsust ja vastutustundlikkust kui jagatud eesmärke ja kutsusid täiendavatele jõupingutustele kõikehõlmava rändepoliitika väljatöötamiseks, mis peaks vastu tulevastele kriisidele.

Valitsusjuhid avaldasid ühemõttelist toetust Lääne-Balkani kuuiku - Serbia, Montenegro, Makedoonia, Kosovo, Albaania ja Bosnia ja Hertsegoviina - Euroopa-perspektiivile, seisab järeldustes. Ühtlasi rõhutati nende riikide reformitee jätkumise, heanaaberlike suhete ja kaasavate regionaalse koostööalgatuste tähtsust.

EL-i prokuratuuri loomise küsimuses otsustasid liidrid, et 17 riigi initsiatiiviga on võimalik kooskõlas EL-i lepingutega süvendatud koostöö alustamiseks edasi liikuda.

Malta järeldustes majanduse kohta seisab, et EL ja eurotsoon on pööranud 2008. aasta finantskriisi järel elluviidud reformiagenda tulemusena uue lehekülje ning majanduskasv on naasnud kõikidesse liikmesriikidesse.

Euroopa Ülemkogu tervitas EL-i ja Kanada vabakaubandusleppe (CETA) heakskiitmist Euroopa Parlamendis ja ootab selle kohest esialgset rakendamist, seisab järeldustes.

Reedel kogunevad EL-i 27 riigi valitsusjuhid Suurbritannia osaluseta arutama EL-i Brexiti-järgset tulevikku.