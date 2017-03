USA senat kinnitas Rick Perry energeetikaministriks

USA asepresident Mike Pence vannutas neljapäeva Valges Majas ametisse uue energeetikaministri Rick Perry (vasakul). (Foto: SCANPIX / AFP)

Senat toetas Perryt 62 poolthäälega 37 vastu.

Perry - kes kunagi on ka lubanud energeetikaministeeriumi kaotada - on korduvalt nüüd lubanud seista ministeeriumi eest ja kaitsta riigi tuumavarusid. Perry on ka öelnud, et usaldab oma otsustes riigi palgal olevaid teadlasi, sealhulgas ka kliimamuutustega seotud teadlasi.

Perry sõnul on ta valmis arendama USA energeetikasektorit kõigis vormides - nii nafta, maagaasi, kui ka tuumakütuse osas, aga ka taastuvenergia harusid tuuleenergiast päikseenergiani.

Demokraadid on öelnud, et aktsepteerivad Perry lahtiütlemist oma 2011. aasta lubadusest ministeerium kaotada, ent samas muretsevad nad, et ta ei pruugi vastata vabariiklaste erakondlikele nõudmistele vähendada ministeeriumi eelarvet.

Perry nimetas detsembris Trumpi valitsusse valimist "suureks auks" ja sõnas, et ootab põnevusega võimalust osaleda arutelus USA energiaalase tuleviku üle.

Perry on varem nimetanud Trumpi "konservatismi vähkkasvajaks" ning toetas eelvalimistel Trumpi rivaali, Texase senaatorit Ted Cruzi.

Uus elamumajandusminister Ben Carson

USA asepresident Mike Pence vannutas neljapäeva õhtupoolikul Valges Majas ametisse uue energeetikaministri Rick Perry ja uue elamumajandusministri Ben Carsoni.

Endise neurokirurgi ja presidendiks kandideerinud Carsoni ametisse kinnitamist toetas enne hääletust Perry üle 58 senaatorit 41 vastu.

Pence väljendas "veendumust", et Carson "avab võimaluste uksi" ühiskonna haavatavamatele kihtidele.

Carsoni valik tekitas paljudes üllatust, kuna tal puudub valitsuses töötamise või elamumajanduse valdkonna kogemus. Samas teenis ta ära president Donald Trumpi austuse ja usalduse presidendikampaania ajal.

Vabariiklased on samuti tõstnud äärmiselt positiivsena esile tema elulugu. Detroidi slummis üles kasvanud Carson tõusis arstiteaduse valdkonnas absoluutsesse tippu.