Iraagi üksused alustasid pealetungi Mosuli lennujaamale

Iraagi sõdurid Mosuli lähistel. (Foto: AFP/Scanpix)

Iraagi eriüksused asusid neljapäeva hommikul hävituslennukite, droonide ja lahingkopterite toetusel pealetungile Mosuli lennujaamale, tegemist on olulise pöördega võitluses äärmusrühmitusega ISIS, mille võitlejad kaitsevad visalt enda kontrollitavat ala linna läänekaldal.

"Me jõuame sinna täna, kui jumal tahab," ütles kiirreageerimisüksusesse kuuluv brigaadikindral Abbas al-Juburi AFP-le kilomeetri kaugusel lennujaamast.

Konvoisse kuuluvad riigipolitsei üksused ja siseministeeriumi eliitväeosa sõdurid, kes siirdusid hetkel kasutusest maas oleva lennujaama suunas, mis asub Mosuli lõunaosas.

Lennujaama tulistati miinipildujaist, samal ajal tegid ründakopterid ja teised lennukid maavägedele teed puhtaks, ütles sündmuskohal viibiv AFP korrespondent.

Kaks erivägede ohvitseri ütles varem, et nende sõdurid jõudsid Ghazlani baasi linna lõunapiiril hommikul. Ohvitserid palusid anonüümsust, kuna nad ei ole volitatud ajakirjanikega ametlikult rääkima.

Pealetungil osalevad toetuselemendina ka USA sõdurid soomusmasinatega. USA juhitav koalitsioon on mänginud olulist rolli Iraagi vägede toetamises, abistades neid õhurünnakutega ja vägede nõustamisega.

Paar päeva tagasi algas Iraagi vägede ametlik pealetung Islamiriigi väljatõrjumiseks Mosuli lääneosast.

Selgusetu on, kui palju ISIS-e võitlejaid lennujaama kaitseb, ent USA ametnikud ütlesid esmaspäeval, et Mosulisse on jäänud umbes 2000 võitlejat.

Suuroperatsioon Iraagi suuruselt teise linna tagasivallutamiseks sai ametliku alguse mullu oktoobris, jaanuaris kuulutas valitsus Mosuli idaosa "täielikult vabastatuks".