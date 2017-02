Iraagi väed võtsid Mosuli lennujaama oma kontrolli alla

Iraagi sõdurid Mosuli lähistel. (Foto: AFP/Scanpix)

Hävituslennukite, lahingkopterite ja droonide toel liikusid üksused üle avamaa ja sisenesid lennujaama, kohates piiratud vastupanu. Julgeolekukaalutlustel kontrollitakse piirkonda ka võimalike snaiprite avastamiseks.

Siseministeeriumi kiirreageerimisüksused ja nende järel riigipolitsei üksused, sisenesid lennujaama edelapoolsest osast, olles eelnevalt liikunud põhja suunas Al-Buseifi külast.

"Me oleme sisenenud lennujaama ja inseneriüksused teevad teid kahjutuks," ütles kiirreageerimisüksuse rügemendi Skorpion komandör Hisham Abdul Kadhem AFP-le lennujaamahoonest.

Viie päeva eest algas valitsusvägede ning nende liitlaste pealetung džihadistide kontrollitavale Mosuli lääneosale.

Kahe anonüümsust palunud Iraagi politseiniku sõnul avasid korrakaitsjad tule lennujaama hoonete suunas. Rohkem üksikasju allikad ei avalikustanud, kuid väitsid, et lennujaama hõivamise operatsioonis osalevad ka USA juhitud sõjalise koalitsiooni sõdurid.

Selgusetu on, kui palju džihadiste lennujaama kaitses, ent USA ametnikud ütlesid esmaspäeval, et Mosulisse on jäänud umbes 2000 ISIS-e võitlejat.