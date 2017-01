Brasiilia vanglates jätkuvad kokkupõrked, järjekordses arveteklaarimises hukkus ligi 30 inimest

Brasiilias Alcacuzi vanglas puhkenud mässu käigus tappis vangijõuk vähemalt 26 vastasjõugu liiget. Tegemist on järjekordse ohvriterohke vägivallajuhtumiga Brasiilia ülerahvastatud ja jõukude kontrolli all olevas vanglasüsteemis.

Vanglajuhtide teatel hukati osa tapetuist väga jõhkral viisil, vahendasid ERR-i teleuudised ja Reuters.

Vägivald Rio Grande do Norte osariigis asuvas vanglas sai laupäeval alguse, kui ühe kuritegeliku organisatsiooni vangistatud liikmed ründasid vangla teises tiivas karistust kandvaid konkureeriva jõugu liikmeid.

Kokkupõrke üksikasjad on jätkuvalt segased, kuid vägivalla käigus on vähemalt osa vanglast põlema pandud. Seni pole teada, kas rahutuste käigus on kannatada saanud ka vanglatöötajaid.

Jaanuaris on toimunud juba kaks suuremat vanglalahingut - esimene Amazonase osariigis Manause vanglas, kus hukkus ligi 60 inimest, ja Roraima osariigi vanglas, kus sai surma üle 30 inimese.

Väidetavalt on vägivallalaine taga riigi kaks suuremat jõuku, São Paulost pärit PCC (Primeiro Comando da Capital) ja Rio de Janeiro taustaga Punane Komando (Comando Vermelho), kes võitlevad omavahel Brasiilia põhjaosa narkoturu pärast.

Rahvusvahelised organisatsioonid on korduvalt kritiseerinud Brasiiliat selle eest, et riigi vanglad on ülerahvastatud ning seal lokkavat vägivalda ei suudeta võimude poolt kontrolli alla saada.