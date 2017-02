Fotod ja videod: ÜRO kutsus üles naasma Donbassis rahu juurde, lahing Avdijivkas jätkub

ÜRO julgeolekunõukogu kutsus teisipäeval Ukraina vaenupooli üles naasma viivitamatult vaherahu juurde, teatasid diplomaadid. Samal ajal jätkuvad lahingud ja Kremli-meelsete pealetungikatsed Avdijivka linna piirkonnas, kus kümned tuhanded inimesed on jäänud vee, elektri ja kütteta.

Kolm päeva kestnud relvakokkupõrgetes Avdijivka linna lähistel on surma saanud vähemalt 13 inimest ning tuhanded kohalikud jäänud elektrivoolu ja kütteta, vahendasid BNS, Unian jt.

Venemaa ei esitanud vastuväiteid Kiievi koostatud avaldusele, kus ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed väljendasid sügavat muret olukorra järsu halvenemise pärast Ukraina idaosas ja selle tõsisest mõjust sealsele tsiviilielanikkonnale.

ATO staap kolmapäeva hommikul: vastane kasutab rindejoonel raskerelvastust, langes üks Ukraina sõdur

Ukraina terrorismivastase operatsiooni (ATO) staap teatas kolmapäeva hommikul, et vastane tulistas möödunud ööpäeva jooksul Donbassi piirkonnas valitsusvägede positsioone 86 korral.

Langes üks Ukraina sõdur, haavata sai ligi 20 valitsusväelast.

Tulistati nii Mariupoli, Luganski kui ka Donetski suunal, viimase puhul oli kõige pingelisemaks kohaks endiselt Avdijivka. Nimetatud piirkonnas kasutasid Kremli-meelsed võitlejad muuhulgas raketisüsteeme Grad ja 152 mm suurtükke.

ATO staabi teatel üritasid vastased Gradide tule varjus peale tungida kahel korral - ööl vastu kolmapäeva ja kolmapäeva hommikul kella 7 paiku. Mõlemad rünnakud löödi Ukraina sõdurite poolt tagasi, kuid lahingutegevus jätkub.

Ilma elektri, vee ja kütteta jäänud Avdijivka linnas on kehtestatud erakorraline olukord ning sisuliselt ei välistata ka kümnete tuhandete inimeste evakueerimist. Hetkel on inimesed evakueeritud kohlikust haiglast. Elanikele jagatakse võimude poolt toitu, vett, generaatoreid ja muud vajalikku.

Teisipäeval tulistasid Kremli-meelsed võitlejad Avidjivka suunas Gradidest umbes 100 korda, kinnitas ATO staap.

Kaarti Avdijivka positsioonide kohta saab vaadata SIIT.

USA väljendas muret Ukraina uue vägivallapuhanguga seoses

USA väljendas teisipäeval sügavat muret seoses uue vägivallapuhanguga Ukraina idaosas, kus Kremli-meelsete võitlejate ja valitsusvägede vaheline vaenutegevus on eriti hoogustunud viimasel kolmel päeval.

"Lahingud on põhjustanud kümneid ohvreid Ukraina valitsusvägede ridades ja surma on saanud kümme tsiviilisikut. Ühtlasi on elektrita, joogivee ja kütteta jäänud 17 000 tsiviilisikut, sealhulgas 2500 last," ütles USA välisministeeriumi eestkõneleja Mark Toner.

"Kutsume üles viivitamatule vaherahule, et ära hoida veelgi suuremat humanitaarkriisi ja nõuame täielikku ligipääsu Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile (OSCE) vaatlejatele," lisas Toner.

Ukraina valitsus teatas teisipäeval, et Avdijivkas ja Donetski põhjaosas sai mürsurünnakutes surma vähemalt kolm ja viga 20 sõdurit. Lisaks teatati ka tsiviilohvritest, kuid nende arvu ei täpsustatud.

Donetski võitlejad teatasid omalt poolt, et ööl vastu teisipäeva hukkus neli mässulist ja seitse sai haavata.

Tulevahetust oli Avdijivkas kuulda öö läbi ja see jätkus hommikul. Teisipäeva hommikul oli temperatuur linnas -18 kraadi Celsiuse järgi. Separatistide sõjaväe esindaja Eduard Bassurin tõrjus teisipäeval telekanalile Rossiya 24 antud usutluses, et separatistide mürsurünnakud lõikasid läbi Avdijivkasse viivad elektriliinid ja linna soojendavad katlamajad.

Ukraina ootab välispartnerite seisukohti Avdijivka sündmuste ÜRO julgeolekunõukokku arutada andmise osas, ütles Ukraina president Petro Porošenko.

Porošenko ütles teisipäevasel jõuametkondade juhtide nõupidamisel, et andis presidendiadministratsiooni aseülemale Kostjantõn Jelisejevile ülesande panna Avdijivka piirkonna sündmused otsekohe ÜRO julgeolekunõukogu päevakorda.