USA käivitas Kremli propaganda vastu suunatud venekeelse telekanali

Kreml Moskvas. (Foto: AFP/Scanpix)

Kanaliga üritatakse pakkuda alternatiivi Kremli versioonile sündmustest, nagu neid edastab keskvõimu kontrollitud Vene riigimeedia.

Telekanal käivitati ajal, mil suhted Moskva ja lääne vahel on madalaimal tasemel pärast külma sõda. Madalseisu põhjusteks peetakse Venemaa otsust annekteerida 2014. aastal Ukrainale kuuluv Krimmi poolsaar ja 2015. aastal alanud Vene sõjalist kampaaniat Süürias.

Lisaks levivad kahtlused sellest, et Kreml kasutab internetti ja teisi vahendeid libauudiste levitamiseks, et suurendada venemeelsete poliitikute populaarsust ja seekaudu üritada destabiliseerida NATO-t ja Euroopa Liitu.

Moskva on uue kanali kiirelt hukka mõistnud. Kremli peapropagandistiks peetav saatejuht Dmitri Kisseljov nimetas seda petuskeemiks. "Enamjaolt pestakse seal Vene propagandaga võitlemise kattevarjus raha," lausus Kisseljov möödunud nädalal riigimeedias, oma seisukohta täpsustamata ja tõendeid esitamata.

RFE/RL edastab uudiseid 23 riigis ja 26 keeles. USA ametlik rahvusvaheline ringhääling VOA edastab nädalas uudiseid 45 keeles 236 miljonile inimesele.

"Meie ambitsiooniks on leida publikut selles väga tähtsas regioonis, mida on hiljuti hulgaliselt pommitatud desinformatsiooni, valede ja propagandaga," ütles kanali tegevtoimetaja Kenan Alijev. "Tunnetame, et on olemas nõudlus objektiivsete uudiste järgi ning üritame pakkuda sellist teenust oma publikule."

Kanal edastab dokumentaale ja saateid ettevõtlusest kokanduseni. Lisaks üritatakse vaatajateni tuua päevakajalisi teemasid, nagu vaesus, korruptsioon ja tervishoid.

Saated ka Baltimaade venekeelsele elanikonnale

Mõned saated keskenduvad spetsiaalselt Baltimaadele, Moldovale ja Ukrainale, kus elab suur venekeelne kogukond.

Meediakanal edastab uudiseid satelliit- ja kaabeltelevisiooni ning interneti kaudu Prahast, kus RFE/RL paikneb 1995. aastast.

"Kõige olulisem on see, et üritame jõuda sotsiaalmeedia ja digitaalse kajastuse kaudu inimesteni, kelleni on väga raske jõuda, näiteks Venemaal," ütles kanali tegevjuht Daisy Sindelar AFP-le.

Kanali 2017. aasta eelarve on kümme miljonit dollarit.

Väljaspool Kremli kontrolli tegutsevate kanalite seas on ka BBC venekeelne haru, mis on asutamas uut harukontorit Riiga.