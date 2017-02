Briti valitsus avalikustas ametliku Brexiti plaani

(Foto: AFP/Scanpix)

Suurbritannia valitsus avalikustas ametliku dokumendi ehk nn Valge Paberi, milles on välja toodud Euroopa Liidust lahkumisega seotud plaanid.

Dokument toob välja valitsuse 12 põhimõtet, nende hulgas on plaanid migratsiooni kontrollimiseks ja "kontrolli taastamiseks enda seaduste üle". Valitsus lubab tugevdada kogu Ühendkuningriiki, vahendas BBC.

Brexiti minister David Davis kommenteeris, et Suurbritannia parimad päevad on alles ees, väljaspool Euroopa Liitu.

Valge Paber avalikustati parlamendi alamkoja liikmete pealekäimisel.

Dokument paneb paika valitsuse eesmärkide teemad läbirääkimisteks Euroopa Liiduga, millest rääkis peaminister Theresa May juba jaanuaris.

Valitsuse eesmärkide hulgas on EL-i ühisturult ja tolliliidust lahkumine ning läbirääkimiste pidamine uue vabakaubandusleppe üle.

Samuti märgitakse dokumendis, et jõudmine esialgsele kokkuleppele EL-i kodanike õiguste üle Suurbritannias ja brittide õiguste üle Euroopas on osutunud võimatuks, kuid valitsus tahab tagada kokkulepped Euroopa riikidega ametlike kõneluste käigus võimalikult varakult.

Dokumendi kohaselt kavatseb valitsus "kaitsta tugevaid ja ajaloolisi sidemeid" Iirimaaga ning säilitada ühise reisipiirkonna.

Dokumendis on välja toodud ka plaan selleks, et Suurbritannia "jääks parimaks paigaks teadusele ja innovatsioonile".

Valitsus kavandab EL-iga ka koostööd võitluses kuritegevuse ja terrorismi vastu.

Viimase punktina on toodud välja eesmärk tagada sujuv ja korrapärane väljumine EL-ist.

Valitsus kinnitas, et "hoiab oma seisukohtadest tugevalt kinni ning peab mõnikord olema ettevaatlik avalikkusele tehtavate kommentaaridega". Samuti pakub valitsus parlamendile võimalust hääletada lõpliku Brexiti leppe üle.

Tööpartei kommenteeris, et dokument ei ütle midagi ning see on avaldatud mõtestatud analüüsi jaoks liiga hilja. Partei kutsus üles korraldama hääletust, millega võidakse saata peaminister tagasi läbirääkimistelaua taha, kui parlamendiliikmed leppega rahul pole.

Ametlikud läbirääkimised EL-ist lahkumise üle algavad, kui Suurbritannia on käivitanud Lissaboni leppe artikkel 50. May on lubanud teha seda märtsi lõpuks.

Kolmapäeva õhtul kiitis alamkoda heaks esimese etapi seaduseelnõust, mis annab peaministrile volitused käivitada EL-ist lahkumise protseduur. Parlament arutab eelnõud detailsemalt järgmisel nädalal, kui see jõuab alamkoja komisjonide tasandile. Tööpartei on lubanud suruda läbi muudatusi.

Sel nädalal on juba esitatud sadu muudatusettepanekuid ning valitsuse strateegias seatud eesmärgid toovad neid ilmselt veel juurde.

Brexiti kõnelused kestavad arvatavalt kuni kaks aastat ning Suurbritannia lahkub eeldatavasti EL-ist 2019. aastal.