Biden Kiievis: rahvusvaheline kogukond peab Vene agressioonile vastu seisma

Joe Biden ja Petro Porošenko 16. jaanuaril Kiievis. (Foto: Reuters/Scanpix)

Tegemist on viimase ametniku välisvisiidiga, mille Biden teeb asepresidendina, vahendas Reuters.

"Te võitlete samal ajal korruptsiooni vähkkasvajaga ning Kremli järelejätmatu agressiooniga," ütles Biden seistes president Petro Porošenko kõrval.

"Rahvusvaheline kogukond peab endiselt seisma ühtsena Venemaa surveavalduste ja agressiooni vastu," lisas ta.

Biden on olnud Barack Obama administratsiooni Ukraina-poliitika peamiseks eestvedajaks ning ta on külastanud pärast 2014. aasta kevadet Kiievit viis korda. Samuti on ta olnud Ukraina juhtidega regulaarses telefoniühenduses ja on seetõttu isegi visanud nalja, et ta räägib Kiievi poliitikutega sagedamini kui oma abikaasaga.