Vene ajakirjanik: Kremli meedia asus Trumpi positiivset kajastamist kärpima

USA president Donald Trump rääkimas oma Vene kolleegi Vladimir Putiniga 28. jaanuaril. (Foto: SIPA/Scanpix)

"Tuttav, kes töötab riiklikus meediakompaniis VTGRK, kuhu kuulub ka telekanal Rossija, ütles mulle: 15. veebruaril sai toimetus käsu juhtkonnalt (kes omakorda sai instruktsiooni ilmselgelt Kremlist). Selle sisu saab kokku võtta lühikese lausega: "Trumpi enam ei ole"," kirjutas Eggert.

Eggerti sõnul tähendab see seda, et lähiajal viib peamine riiklik telekanal Ameerika Ühendriikides toimuva kajastamise miinimumini. "Poliitiliste jutusaadete Kremli-meelsed külalised hakkavad rääkima seda, milles nad olevat kogu aeg veendunud olnud - mingit erilist muudatust seoses Donald Trumpi saabumisega Valgesse Majja ei toimu. (Mis sest, et veel nädal aega tagasi rääkisid nad hoopis vastupidist). Aga telesõude saatejuhid kaotavad "ootamatult" huvi Ameerika teema vastu."

"Rahvasaadikud, kes möödunud aasta novembris tervitasid miljardäri valimist USA presidendiks ovatsioonidega, üritavad nüüd kiiremas korras seda osa oma biograafias ära unustada. Vähemalt hetkeni, mil olukord selgemaks muutub ning saabuvad uued instruktsioonid Vene presidendi administratsioonist. USA rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni tagasiastumine ja sellele järgnenud Trumpi pressisekretäri ja Valge Maja kommunikatsioonijuhi Sean Spiceri pressikonverents suutsid märkimisväärselt kõigutada juba niigi kaheldavat arvamust Moskvas, et "Trump on meie oma"," nentis Eggert.

Spiceri sõnad selle kohta, et tema ülemus on alati nõudnud Krimmi tagastamist Ukrainale ja Donbassi konflikti lõpetamist, ei vasta Eggerti arvates ilmselgelt tõele. "Kuid täna pole sel enam tähtsust. Pärast Flynni lahkumist ei saa Trumpi administratsioon endale lubada millegi muu rääkimist. Ükskõik millised vihjed Moskva kontaktide kohta toovad nii USA kongressis kui ka luureteenistuses kaasa lihtsalt uued kahtlused, viivad uute uurimisteni ja uute senati kuulamisteni."

Flynni skandaal andis Vene ajakirjaniku arvates nii demokraatidele, Trumpi-vastastele väljaannetele ning - mis kõige olulisem - presidendi oponentidele vabariiklaste ridades instrumendi, millega Valget Maja survestada.

"Moskvas oldi ehk valmis probleemideks, kuid kindlasti mitte nii suuremastaabilisteks," märkis Eggert. "Riigiduuma saadikud, föderatsiooninõukogu liikmed ja Kremli eksperdid on hakanud viimastel päevadel rääkima, et Trump kasutab Moskvaga suheldes skeemi, mille proovis omal ajal ära president Obama: asepresident Mike Pence (nii nagu varem asepresident Joe Biden) kritiseerib avalikult Venemaa juhtkonda ja rahustab Kiievit, riigisekretär Rex Tillerson kui John Kerry "reinkarnatsioon" räägib aga kõige üle läbi Lavrovi ja Putiniga."

See teooria ei kannata aga Eggerti arvates mingit kriitikat, sest kuigi Tillerson on omal ajal Putinilt ordeni saanud, teab ta ExxonMobili eksjuhina hästi, kuidas Washingtonis poliitikat aetakse ning et igasugune mulje huvide konfliktist võib kaasa tuua kurva lõpu säravale karjäärile. Samuti on Tillerson ise piisavalt rikas ja iseseisev, et lasta end mõjutada mingitel välisriigi huvides tegutsevatel lobistidel.

"Igasugused Donald Trumpi katsed muuta põhimõtteliselt Barack Obama Venemaa suunalist poliitikat leiaksid väga tõsist vastuseisu. See ei tähenda, et teda ohustaks ametist tagandamine (kuigi pärast kuu aega kestnud pidevaid skandaale ei tundu umbusalduse avaldamine enam nii ebatõenäolisena). Kuid see tähendab kindlalt seda, et sanktsioone muuta või sisuliselt muuta lähenemist Vene-Ukraina konfliktile Trumpil lähiajal vaevalt et õnnestub," kirjutas Eggert ja lisas, et karmi hoiaku säilitamine Kremli suhtes on üheks tingimuseks, mille alusel Trumpi toetab tema enda erakond ehk Vabariiklik Partei. Demokraatide valmisolek Vene-temaatikat Trumpi vastu kasutada on ammugi ilmselge.

"Kreml on põhimõtteliselt valmis senise USA poliitika jätkumiseks. Sanktsioonidega on rohkem või vähem harjutud, võimule lähedal seisev ettevõtlus teenib impordiasendamise või veelgi sagedamini - selle imiteerimisega. Ja muutumatu kuvand välisvaenlasest kulub ära 2018. aasta presidendivalimistel, et töödelda ideoloogiliselt "Kindlus Venemaa" valijaskonda. Samas, kui kõik jätkub nagu varem, võivad Washingtonis mõjule pääseda need, kes toetavad karmimat lähenemist. Ning Trump oma ettearvamatuse ning sümpaatiatega USA relvajõudude suhtes võib tekitada Putinile rohkem kui ühe ebameeldiva üllatuse," arvas Eggert kokkuvõtteks.