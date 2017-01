Briti peaministrilt soovitakse Brexiti-plaani avaldamist veebruaris

Briti peaminister Theresa May. (Foto: Toby Melville/Reuters/Scanpix)

Parteiülene Brexiti-komitee kutsus esitama poliitilise dokumendi, mis selgitaks valitsuse laiemaid eesmärke, sealhulgas seda, kas Suurbritannia peaks jääma ühisturgu ja tolliliitu.

May on lubanud märtsi lõpuks käivitada Euroopa Liidu Lissaboni leppe artikli 50, mis näeb ette kaheaastase perioodi lahkumisläbirääkimiste pidamiseks.

"Me ei palu valitsuselt loobuda oma punastest joontest," ütles komitee esimees Hilary Benn. "Kuid me tahame selgust tema laiemates eesmärkides, arvestades läbirääkimiste ülesande tähtsust ja keerulisust."

Briti ministrid on öelnud, et nad tahavad kokku leppida Ühendkuningriigi lahkumise tingimustes ja uues kaubandussuhtes EL-iga kaheaastase perioodi jooksul, kuid Euroopa liidrid on hoiatanud, et see on raske.

Valitsus peab taotlema kohaseid üleminekutingimusi äriringkondade huvides nii Suurbritannias kui Euroopa Liidus, ütles leiboristist parlamendisaadik Benn.

Peaministri pressiesindaja ütles neljapäeval, et valitsusjuht kavatseb pidada järgmisel teisipäeval põhjaliku kõne Brexiti kohta