Le Peni hinnangul polnud Krimmi annekteerimine kuidagi ebaseaduslik

Prantsuse Rahvusrinde juht Marine Le Pen. (Foto: SIPA/Scanpix)

"Ma ei arva absoluutselt, et oleks leidnud aset ebaseaduslik anneksioon: seal oli referendum, Krimmi elanikud avaldasid soovi uuesti venemaaga ühineda," rääkis Le Pen BFM TV-le antud intervjuus.

"Ma ei näe põhjust, miks peaks selle referendumi tulemuse kahtluse alla seadma," lisas ta.

Le Pen on ka varem Venemaa kohta kiitvaid sõnu öelnud ning märkinud, et Pariisi ja Moskva vahel tuleb sisse seada strateegilised suhted, et siis üheskoos võidelda äärmusrühmituse ISIS vastu. Samuti on käinud Rahvusrinde poliitikud sageli Venemaal visiitidel ning külastatud on ka Krimmi poolsaart.

Prantsuse Rahvusrinne on muuhulgas pälvinud tähelepanu ka sellega, et partei on saanud laenu Venemaaga seotud pankadelt. Erakond on ise põhjendanud seda sammu väitega, et Prantsuse pangad neile kampaaniakuludeks laenu ei anna.