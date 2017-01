Prantsuse paremäärmuslaste liider külastas Trump Towerit

Marine Le Pen Trump Toweris. (Foto: Samuel Levine/Huffington Post/Transition Pool/AFP/Scanpix)

Prantsuse paremäärmuslaste presidendikandidaati Marine Le Peni nähti neljapäeval USA valitud presidendi Donald Trumpi New Yorgi peakorteri hoones, Ühendriikide järgmise riigipea esindajad märkisid samas, et kahel poliitikul kohtumist määratud ei olnud.

Immigratsiooni- ja EL-i vaenuliku Rahvusrinde liidrit nähti Trump Toweri hoone jäätisekohvikus koos kolme mehega, kellest üks oli tema elukaaslane ja erakonna asepresident Louis Aliot.

Ajakirjanike küsimusele, kas ta viibib hoones, et kohtuda Trumpiga, keeldus Le Pen vastamast.

"Ta ei kohtu kellegagi meie meeskonnast," ütles Trumpi pressiesindaja Hope Hicks ajakirjanikele.

"Ei mingeid kohtumisi. Tegemist on avaliku hoonega," ütles varem Trumpi pressiesindaja Sean Spicer.

Le Peni kampaaniajuht David Rachline ütles varem Pariisis, et Le Pen on eravisiidil New Yorgis ega kohtu USA järgmise presidendiga.

Le Pen oli novembris üks esimesi välisriikide poliitikuid, kes Trumpi tema üllatusvõidu puhul õnnitles. Samuti kiitis ta avalikult Trumpi, kui viimane oli enda sõnul veennud Ameerika autotootjat Fordi tootma üht nende mudelit Ühendriikides, mitte Mehhikos nagu algselt kavas. Fordi ametlik vastus oli, et nende otsust muuta tootmispaika mõjutasid vaid ärilised kaalutlused.

Prantsuse arvamusküsitlused ennustavad, et 2012. aasta valimiste presidendikandidaat Le Pen jõuab mais peetavatel valimistel teise vooru, kus selgub sotsialistliku presidendi François Hollande'i mantlipärija. Madala populaarsusreitinguga Hollande on öelnud, et ta ei kavatse valimistel kandideerida.

Ehkki Trump Tower oma arvukate ja populaarsete poodide ja kohvikutega on jätkuvalt avalikkusele avatud, on pärast 8. novembri presidendivalimisi seal karmistatud erinevaid julgeolekumeetmeid.