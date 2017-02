Trump nimetas tööministri kandidaadiks Alexander Acosta

Alexander Acosta. (Foto: Marc Serota/Reuters/Scanpix)

Acosta nimetati tööministri kandidaadiks kolmapäeval sellest kohast loobunud Andrew Puzderi asemel, vahendas Reuters.

Trump teatas oma valikust pressikonverentsil. "Temast saab vapustav tööminister," ütles president.

Acosta on Florida rahvusvahelise ülikooli juurakolledži dekaan. Enne erasektorisse tööle minemist, oli ta aastakümneid avalikus teenistuses.

Endine president George W. Bush nimetas ta rahvuslikku töösuhete nõukogusse (NLRB). Bush nimetas ta ka justiitsministeeriumi tsiviilõiguste osakonna peaprokuröri abiks. Seejärel nimetati ta Florida lõunapiirkonna juristiks.

Kuigi Acosta allkirjastas NLRB-s sadu arvamusi, millest osad võivad tõmmata ka kriitikat, on tema tööga kursis olevad inimesed kirjeldanud teda kui hoolikat ja ettevaatlikku avalikku teenistujat. Samuti pole tõenäoliselt tema taustas üllatusi, mis võiksid tema nimetamist tööministriks takistada.

Puzderi kandidatuuri olid varjutanud mõningad kahtlused tema äriminevikuga seoses ja mees on muu hulgas tunnistanud, et on jätnud mõned maksud maksmata. Lisaks tuli välja, et Puzder on palganud ebaseaduslikult sisserändaja taustaga majahoidja.