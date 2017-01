Prantsuse seadusandjad: Assad on rahukõneluste suhtes optimistlik

Endine Luure Keskagentuuri (CIA) juht Jim Woolsey teatas neljapäeval, et ta ei jätka enam presidendiks valitud Donald Trumpi nõunikuna. Teade saabub ajal, mil Trumpi vastasseis USA luureagentuuridega on haripunktis enne reedest luurebriifingut Venemaa küberrünnakute teemal. Samas Woolsey oma taandumist detailselt ei põhjendanud, kuid märkis, et Trumpi skepsis luureametnike suhtes tema otsuses rolli ei mänginud.