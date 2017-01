Trump avaldas taas kahtlust Venemaa häkkimise suhtes

Donald Trump (Foto: Reuters/Scanpix)

"Ma lihtsalt tahan, et nad oleksid kindlad, sest see on päris tõsine süüdistus ja ma tahan, et nad oleksid kindlad," ütles ta ajakirjanikele Florida osariigis Mar-a-Lagos.

Ta meenutas taas, kuidas USA luure ekslik süüdistus, et Iraagil on massihävitusrelvad, viis 2003. aastal Ühendriikide invasioonini, ning nimetas tollal toimunut katastroofiks.

Tema sõnul on USA-l ebaõiglane süüdistada Venemaad häkkimises, kui selles osas on mingeid kahtlusi.

"Ja ma tean häkkimisest palju. Häkkimist on väga raske tõestada. Seega võis see olla keegi teine. Ja ma tean ka asju, mida teised inimesed ei tea, ning seega ei saa nad olukorras kindlad olla," lausus Trump.

Küsimusele, mida ta teab sellist, mida teised ei tea, vastas Trump: "Te saate teada teisipäeval või kolmapäeval."

Tulevaselt presidendilt küsiti ka, kui oluline saab küberjulgeolek olema tema administratsioonile, kui ta 20. jaanuaril ametisse astub.

"See on väga tähtis," vastas Trump. "Kui sul on midagi tõeliselt tähtsat, kirjuta see üles ja lase kulleril vanamoodsal moel kohale tuua. Sest ma ütlen teile, ükski arvuti ei ole turvaline, mind ei huvita, mida nad räägivad, ükski arvuti ei ole turvaline."