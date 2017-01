Fort Lauderdale'i lennujaama tulistaja oli saanud psühholoogilist ravi

(Foto: Andrew Innerarity/Reuters/Scanpix)

Florida politsei on kuulanud üle kahtlusaluse, kes tulistas reedel Fort Lauderdale'i lennujaamas 13 inimest, kellest viis hukkusid ja kaheksa said vigastada.

Kahtlusalune on politsei sõnul 26-aastane Iraagi sõja veteran Esteban Santiago, vahendas BBC.

Võimud ei ole välistanud võimaliku motiivina terrorismi. "Me uurime kõiki võimalusi. Me ei ole välistanud terrorismi ja me uurime juhtunu igat külge, et teha rünnaku motiiv kindlaks," rääkis George Piro FBI-st.

Ründaja avas reisijate pihta tule terminal 2 pagasi kättesaamise alal. Mees andis alla, kui tal laskemoon otsa sai.

Santiago saabus Fort Lauderdale'i lennujaama Alaska lennuga. Ta registreeris oma laadimata relva ja laskemoona koos pagasiga. Relva laadis ta maandumise järel ja pärast pagasi kättesaamist lennujaama tualettruumis.

Šerif Scott Israel ütles varem, et kahtlusalune tegutses üksi. Mees astub esmaspäeval kohtu ette.

Pentagoni andmetel on Santiago kuulunud Puerto Rico ja Alaska rahvuskaarti. Iraagis teenis ta 2010. aasta aprillist 2011. aasta veebruarini. Teenistuse lõpetas ta mullu augustis.

USA meedia teatel vabastati ta Alaska rahvuskaardist ebarahuldava töö eest.

Piro ütles, et mullu novembris ilmus Santiago Alaskas oma kodulinnas Anchorage'is FBI kontorisse, kus käitus ettearvamatult. Ta anti üle kohalikule politseile, kes viis mehe haiglasse, et tema vaimset seisundit hinnata.

"Me vaatasime läbi tema kontaktid, me tegime ametkondadevahelist kontrolli ja muud ning lõpetasime oma hinnangu," lisas Piro. Tema sõnul oli Santiago selgelt öelnud, et ei kavatse kellelegi liiga teha.

Anonüümne ametnik ütles uudisteagentuurile AP, et Santiago rääkis novembris FBI agentidele, et USA valitsus kontrollib ta mõistust ja sunnib teda vaatama ISIS-e videoid.

Santiago vend kinnitas, et mees oli saanud hiljuti psühholoogilist ravi.