Trump kutsus Abbasi Valgesse Majja

Palestiina omavalitsuse president Mahmoud Abbas. (Foto: AFP/Scanpix)

Nabil Adu Rdeneh' sõnul kutsus Trump Abbasi Valget Maja "peatselt" külastama. Pooled pidasid reedel telefonikõne, mis oli kahe liidri esimene kontakt pärast Trumpi ametisseastumist 20. jaanuaril.

"Abbas on veendunud, et president Trump suhtub rahu saavutamisse tõsiselt ning otsib lepet, millega jõutaks kauaoodatud rahuni," lisas Rdeneh.

Iisraeli-Palestiina rahukõneluste viimane voor, mida vahendas USA, lagunesid 2014. aastal.

Trump pole palestiinlaste seas populaarne, sest tundus, et ta eemaldub oma eelkäija lähenemisest ning hakkab rakendama Iisraeli valitsuse suunal sõbralikumat poliitikat.

Lisaks on ta oma avalduses andnud mõista, et suhtub leigelt nn kahe riigi lahendusse, mis näeb ette Palestiina riigi loomise, kaalub USA saatkonna toimetamist Tel Avivist Jeruusalemma, mida palestiinlased peavad oma tulevase riigi pealinnaks, ning suhtub leebelt Iisraeli asundustesse, mis on rajatud palestiinlaste aladele.

Samas hoiatas Trumpi valitsus möödunud nädalal Iisraeli osa okupeeritud Läänekalda annekteerimise eest, öeldes, et see vallandaks USA ja Iisraeli vahel "viivitamatult kriisi".

Samm vihjab, et Trump võib olla naasmas tavapärasema USA poliitika juurde, et ta ei anna Iisraelile vabu käsi oma kontrolli laiendamiseks Läänekaldal ega tõrju kõrvale palestiinlasi.