ISIS hävitas Palmyras taas olulisi kultuurimälestisi

Süüria muististevalitsuse juht Maamoun Abdulkarim teatas reedel, et äärmusrühmituse ISIS võitlejad hävitasid muistse Palmyra varemetelinna ühe kuulsama mälestise Terrapyloni. Samuti olevat terroristid tekitanud märkimisväärset kahju sealse amfiteatri fassaadile.

ISIS-e võitlejad taastasid oma kontrolli Palmyra üle möödunud aasta detsembris, kui neil õnnestus sealt välja tõrjuda seal asuvad valitsusvägede ja Venemaa relvajõudude üksused, vahendas Reuters.

Esimest korda langes UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluv varemetelinn ISIS-e kätte 2015. aasta mais. Koheselt kardeti, et islamiäärmuslased võivad sealseid kultuuriväärtusi hävitama hakata ning nii ka juhtus. ISIS-e võitlejad on sealsetes varemetes viinud läbi massihukkamisi, samuti on nad oma propagandavideotes näidanud hoonete, monumentide ja skulptuuride hävitamist.

ISIS on oma kontrollitaval territooriumil Iraagis ja Süürias hävitanud hulgaliselt muistseid kunstiteoseid, mis ei sobi kokku nende äärmusliku tõlgendusega islamiusust. Ekspertide sõnul rahastab ISIS oma tegevust ka sellega, et müüb osa röövitud kultuuriväärtustest mustal turul maha. Palmyra puhul on varem räägitud näiteks sellest, et ISIS müüb aardeotsijatele kaevamislube.

2016. aasta märtsis vallutasid valitsusväed Venemaa relvajõudude toel Palmyra ISIS-e käest tagasi. Damaskuse ja Moskva propagandas pälvis võit palju kajastamist, muuhulgas korraldati Palmyra amfiteatris ka Peterburi Maria teatri sümfooniaorkestri kontsert. Orkestrit juhatas Venemaa presidendi Vladimir Putini tulihingeline toetaja Valeri Gergijev ja tšellistide hulgas oli Putini lähedane sõber Sergei Roldugin.

Eksperdid on Palmyra uuesti ISIS-e kätte langemise põhjusena toonud välja selle, et samal ajal keskendusid Süüria valitsusväed ja Venemaa Aleppo idaosa pommitamisele ja vallutamisele.