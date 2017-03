Medvedev: Vene majanduse allakäik on peatunud

Dmitri Medvedev Sotšis intervjuud andmas. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Majanduse kliima on muutumas, on selge, et meie majandus on sisenenud kasvufaasi, võib-olla mitte veel väga kindlalt, aga siiski. Langus on läbi," ütles Medvedev telekanali Rossija 1 saates.

Peaminister ütles, et valitsus ootab sel aastal ühe kuni kahe protsendi suurust majanduskasvu.

"Ja see on juba päris hea, tegelikult on see Euroopa tasemel kasv. Ehkki me soovime, et see oleks suurem," sõnas ta.

"Valitsuse tegevuskava aastani 2025, mille kallal me praegu töötame, on suunatud kasvule kolm protsenti või rohkem, eesmärgiga ületada rahvusvahelised kasvunäitajad," ütles Medvedev.

Tema sõnul on väga tähtis, et inflatsiooni on suudetud pidurdada.