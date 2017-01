USA luurejuht: Venemaa sekkumine presidendivalimistesse oli pretsedenditu

Ühendriikide luureülem James Clapper. (Foto: AFP/Scanpix)

USA luurejuhid on endiselt seisukohal, et valimistega seotud häkkimise ja demokraatliku partei dokumentide lekitamise taga võis olla Venemaa tippjuhtkond, ning luurekoordinaator James Clapper nimetas Venemaa sekkumine mullustesse Ühendriikide presidendivalimistesse pretsedendituks.

«Meie hinnangul võisid hiljutisteks valimistega seotud andmevargusteks ja lekitamisteks korralduse anda Venemaa kõige kõrgemad ametiisikud,» ütlesid kolm luurejuhti täna senati kuulamistel tehtud ühisavalduses BNSi teatel.

Senati relvateenistuse komitee ees on aru andmas USA luurekoordinaator James Clapper, riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) juht Michael Rogers ja kaitseministeeriumi abi luureküsimustes Marcel Lettre.

Clapper rääkis komiteele, et Venemaal on valimiste mõjutamisel pikk ajalugu, kuid kunagi varem pole USAs nähtud agressiivsemat või otsesemat kampaaniat valimisprotsessi sekkumiseks kui see oli viimastel presidendivalimistel, vahendas Reuters.

Politico teatel nimetas ka USA senati relvajõudude komitee esimees senaator John McCain Venemaa häkkimistegevus pretsedendituks rünnakuks USA demokraatiale. Ta lisas, et kui Moskva tegevus oleks valimistulemust mõjutanud, olnuks see rünnak Ameerika Ühendriikide vastu. Siiski ei usu McCaini kinnitusel keegi neist, et Venemaa suutis lõpptulemust kallutada.

"Selle ülevaate eesmärk, nagu mina seda mõistan, ei ole seada kahtluse alla presidendivalimiste tulemust ja nii ei peakski see olema," lausus senaator. "Nii president [Barack] Obama kui presidendiks valitud [Donald] Trump on öelnud, et meie riik peab edasi liikuma. Me peame seda tegema aga täielikult faktidega kursis olles," rääkis McCain.

Clapper: Assange seadis ameeriklaste elud otsesesse ohtu

James Clapper ütles, et Venemaa viis läbi mitmetahulist kampaaniat, mis lisaks häkkimisele sisaldas ka libauudiseid, propagandat ja valeinfo levitamist.

Ta küsis, kas Wikileaksi asutaja Julian Assange on inimeste elusid ohtu seadnud ja vastas ise: "Jah, on küll".

Rääkides Wikileaksi asutajast Julian Assange'ist, kelle väidet, et Demokraatliku Partei Rahvuskongressi (DNC) tabanud küberrünnaku ja andmelekke taga polnud Venemaa, ka Donald Trump kolmapäeval Twitteris levitas, palus McCain Clapperilt, et see kinnitaks, et Assange vastutab USA luure heaks töötavate inimeste nimede avalikustamise eest.

Ta küsis, kas Assange'i väidetes on mingitki tõde. Clapper vastas sellele eitavalt ja Michael Rogers lisas, et on samuti seda meelt.

Trump on korduvalt avaldanud kahtlust 17 USA luureagentuuri hinnangu kohta, mille andmetel on just nimelt Venemaa vastutav USA presidendivalimiste ajal aset leidnud küberrünnakute kampaania eest.

Mitmed analüütikud on nii varem kui ka kolmapäeval väljendanud oma jahmatust, et tulevane USA president usub rohkem kahtlase taustaga Wikileaksi juhti kui oma riigi erinevaid luure- ja julgeolekuametnikke.

Kolmapäeval Twitteris Assange'i teemal avaldatud postituste järel sõnas aga tulevane president, et meedia tõlgendas teda valesti. "Meedia valetab, et jätta mulje, et ma olen luureandmete vastu, kuigi tegelikkuses olen ma suur fänn!" kirjutas Trump.