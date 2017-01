Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov (Foto: Yuri Mashkov/TASS/Scanpix)

"Selle asemel, et valmistuda oma tulevase presidendi ametissevannutamiseks, sõitsid "vanad" ameeriklased Kiievisse," ütles Peskov viitega USA ametist lahkunud asepresidendi Joe Bideni hiljutisele visiidile Kiievisse.

"Tõld on muutumas tagasi kõrvitsaks ning kell on kohe löömas kesköötundi," ütles Peskov teleusutluses. "Kuid nemad tõttavad Kiievisse, et panna paika oma täieliku pimeduse markerid kogu perimeetri ulatuses ning keskenduda erinevat tüüpi sponsorlusele Kiievile, Ukraina relvajõudude provokatiivsele tegevusele piiril ja nii edasi."

"Selline positsioon on ebakonstruktiivne. Mil viisil see muutub, kuidas see hakkab teisenema, kas USA Ukraina-positsiooni uus modaalsus toetab lahendust - eks me saame seda koos teiega lähiajal näha," sõnas ta.

USA ja Venemaa suhete kohta ütles Peskov, et ei maksa luua endale illusioone, sest riikide vahel on alati valitsenud lahkhelid ja huvide konflikt.

"Oleks suur viga hellitada illusioone meie suhete tuleviku kohta, mõeldes, et kahepoolsete suhete tulevik on vaba erimeelsustest ja lahkhelidest. See on võimatu," sõnas Peskov teleusutluses.

"Me oleme kaks maailma suuremat riiki ja me ei saa eksisteerida mõningate hõõrumiste ja huvide konflitkideta."