Venemaa avaldab vastumeetmed Valge Maja sanktsioonidele reedel

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova. (Foto: TASS/Scanpix)

"Homme tehakse avalikud teated, vastumeetmed ja paljugi muud," vahendasid BNS, Reuters ja Politico Zahharova Facebooki teadet.

Lisaks suletakse ligipääs Moskva lähistel asuvale USA saatkonna suvilale.

Samas lükkas Zahharova reedel tagasi rahvusvahelises meedias levinud väited, mille kohaselt plaanisid võimud Moksvas asuva Ameerika kooli sulgemist.

Pressiesindaja rõhutas, et rahvusvahelist kooli, kus õpivad USA, Suurbritannia ja Kanada diplomaatide lapsed, pole kavas sulgeda ning väited selle kohta on täielik vale.

USA president Barack Obama kehtestas neljapäeval sanktsioonid Vene ametiisikutele ja luureteenistustele seoses sekkumisega Ühendriikide presidendivalimistesse.

USA välisministeerium saatis riigist välja 35 diplomaati, kes töötasid suursaatkonnas Washingtonis ja konsulaadis San Franciscos, andes neile 72 tundi riigist lahkumiseks. Diplomaadid kuulutati "persona non grataks" tegevuse eest, mis ei vasta nende diplomaadistaatusele.

Suleti ka kaks Venemaale kuuluvat kinnisvara - üks New Yorgis Long Islandil ja kuni 40 peret mahutav toretsev jõeäärne kompleks Marylandis, kus armastasid puhata Vene diplomaadid, ent mida USA andmeil kasutati ka luureotstarbel.

Meetmete seas on sanktsioonid Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) ja sõjaväeluure ehk Kindralstaabi Luurepeavalitsuse (GRU) vastu. Sanktsioonid kehtestati ka neljale GRU töötajale, teiste seas agentuuri juhile Igor Korobovile.

Lisaks kehtestas USA rahandusministeerium sanktsioonid kolmele ettevõttele ja kahele isikule - Jevgeni Bogatšovile ja Aleksei Belanile - "seotuse eest pahatahtliku küberalase tegevusega". Sanktsioonide kohaselt külmutatakse kõik nende varad USA-s, samuti blokeeritakse Ühendriikide ettevõtetel nimetatud isikute ja ettevõtetega ärikoostöö.

Valitsus avalikustab ühtlasi Vene kübertegevusega seotud tehnilised üksikasjad, et aidata ettevõtetel end paremini kaitsta võimalike tulevaste rünnakute eest.

Kreml: USA ei võtnud Moskvaga kontakti enne sanktsioonide kehtestamist

Ühendriigid ei kontakteerunud Moskvaga enne uute sanktsioonide kehtestamist, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

"USA pool ühendust ei võtnud, kuid nagu te teate, siis nendele otsustele eelnesid üsnagi agressiivsed avaldused, mis pretsedenditult sisaldasid ähvardusi Venemaa vastu."

Moskva eitas neljapäeval kategooriliselt USA süüdistusi sekkumises presidendivalimistesse.

"Me eitame kategooriliselt neid alusetuid väiteid ja süüdistusi Venemaa aadressil," vahendas uudisteagentuur Ria Novosti Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnu.

"Ühendriigid tahavad kahtlemata hävitada USA ja Venemaa suhted, mis on niigi madalseisus," märkis pressiesindaja, lubades Venemaa poolt "adekvaatset reaktsiooni vastastikkuse põhimõttel".

Venemaa riigiduuma väliskomisjoni esimees Leonid Slutski nimetas Washingtoni sanktsioone tõeliseks paranoiaks. "Nad on taas kord rakendanud väga agressiivseid meetmeid meie riigi vastu."

Peskov kahtleb sanktsioonide tõhususes

Peskovi sõnul kahtleb Moskva sanktsioonide tõhususes, kuna praegune USA president lahkub kolme nädala pärast ametist.

Peskovi sõnul pole Moskva kindel, et USA järgmine president Donald Trump uusi sanktsioone toetab.

Trump on varem väljendanud kahtlust seoses Venemaa vastu uute sanktsioone kehtestamisega.

USA kõrge ametnik tõdes konverentsikõnes ajakirjanikega, et Trump võib ametisse astudes Obama otsuse tagasi võtta ning lubada Vene luureametnikud uuesti riiki, kuid see oleks ebasoovitav.

Ametnik ütles, et ei ole põhjust uskuda, et Venemaa lõpetab sekkumise USA ja teiste riikide valimistesse.

"Me usume, et need sammud on tähtsad, kuna Venemaa ei kavatse lõpetada. Kõik viitab sellele, et nad sekkuvad demokraatlikesse valimistesse teistes riikides, sealhulgas mõnes meie Euroopa liitlasriigis," ütles ta.

USA esindajatekoja vabariiklasest spiiker Paul Ryan kommenteeris, et Venemaa on järjepidevalt püüdnud kahjustada USA huve ning Obama administratsiooni kehtestatud sanktsioonid on õige, kuid hiljaks jäänud samm.

"Kuigi tänane administratsiooni tegevus on hilinenud, siis see on sobiv viis lõpetada kaheksa aastat kestnud ebaõnnestunud poliitika Venemaaga. Ja see on musternäide selle valitsuse ebaefektiivsest välispoliitikast, mis on muutnud Ameerika maailma silmis nõrgemaks," ütles Ryan pressiteates.

Medvedev: Valge Maja sanktsioonid on Obama töö kurb lõpp

Vene peaministri Dmitri Medvedevi sõnul on tal kahju, et Venemaale neljapäeval kehtestatud Valge Maja sanktsioonid on president Barack Obama töö kurb lõpp.

"Kurb, et Obama administratsioon, mis alustas oma tegevust koostöö taastamisega, lõpetab tegevuse Vene-vastases agoonias. RIP (puhka rahus)," kirjutas peaminister Twitteris reedel.