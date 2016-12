Liibüa reisilennuki kaaperdajad andsid alla

Malta lennuväljal maandus reedel sinna ümber suunatud Liibüa reisilennuk 118 inimesega pardal. Malta peaministri Joseph Muscati sõnul andsid kaaperdajad alla ning nad võeti vahi alla. Kõik reisijad ja meeskonnaliikmed vabastati juba varem.

Kohaliku meedia teatel suunati Liibüa siseriiklik lend Maltale ümber ning see maandus Vallettas, vahendasid BBC ja Reuters.

Riikliku lennufirma Afriqiyah Airways reisilennuk Airbus A320 oli algselt teel riigi edelaosast Sebhast pealinn Tripolisse, kuid mingil hetkel ähvardasid kaks kaaperdajat plahvatuse korraldamisega.

Tripoli Mitiga lennujaama ametnik kinnitas, et Afriqiyah Airways lennuki piloot teatas lennujuhtimiskeskusele, et lennuk on kaaperdatud. Pärast seda aga side katkes.

Üks kaaperdaja ütles varem lennukist, et tal on käsigranaat ning kui tema nõudmised täidetakse, on ta valmis laskma välja 111 reisijat, mitte aga meeskonnaliikmeid.

Peaminister Joseph Muscat kinnitas Twitteris, et kaaperdajad vabastasid kõik reisijad ja meeskonnaliikmed.

Hiljem andis peaminister ka teada, et kaaperdajad on alla andnud ning nad on läbi otsitud ja vahistatud.

Lennukis viibinud kolleegiga rääkinud Liibüa parlamendisaadik Hadi al-Saghir ütles varem, et lennukis ol kaks kaaperdajat, kellel olid käsigranaadid. Lennukis viibiva parlamendisaadiku Abdusalem Mrabiti sõnul olid kaaperdajad 20. eluaastates ning pärinevad Liibüa lõunaosast, kust lennuk õhku tõusis.

Esialgsete uurimistulemuste andmetel kasutati kaaperdamisel relvade koopiaid.

Kõik teised lennud Malta rahvusvahelisel lennuväljal olid kas tühistatud või mujale suunatud.

Lennuki pardal oli kokku 118 inimest, nende seas 111 reisijat. Reisijate seas oli ka üks väikelaps.

Malta asub Liibüa rannikust umbes 500 kilomeetri kaugusel.

Kaaperdajad on Gaddafi toetajad

Üks kaaperdaja ütles Liibüa telefisioonile telefoni teel, et ta on Liibüa endise riigijuhi Muammar Gaddafi toetaja.

Kaaperdaja ütles, et tema nimi on Moussa Shaha. Ta ütles, et on Al-Fateh Al-Jadeedi ehk Uue Al-Fatehi juht.

Al-Fateh on nimi, mille Gaddafi andis septembrikuule. Nimelt korraldas Gaddafi 1969. aasta septembris Liibüas riigipöörde ning seetõttu sai sõnast Al-Fateh tema võimuletuleku tähis.

Hadi al-Saghir ütles varem, et kaks kaaperdajat nõuavad Gaddafi-meelse partei loomist.

Meedias on hakanud ringlema fotod, kus on näha lennukist välja astuvat kaaperdajat, kellel on käes roheline lipp, mis sarnaneb Gaddafi toetajate omale.

Gaddafi kukutati võimult ja tapeti 2011. aastal ülestõusu ajal.

