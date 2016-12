Malta lennuväljal maandus kaaperdatud Liibüa reisilennuk

Afriqiyah Airwaysi lennuk Malta lennuväljal 23. detsembril. (Foto: Reuters/Scanpix)

Uudis on täiendamisel!

Kohaliku meedia teatel suunati Liibüa siseriiklik lend Maltale ümber ning praeguseks on reisilennuk juba Vallettas maandunud, vahendasid BBC ja Reuters.

Riikliku lennufirma Afriqiyah Airways reisilennuk Airbus A320 oli algselt teel riigi edelaosast Sebhast pealinn Tripolisse, kuid mingil hetkel olevat kaks kaaperdajat ähvardanud plahvatuse korraldamisega.

Esialgsetel andmetel oli üks kaaperdajatest väitnud, et tal on käsigranaat ning kui tema nõudmised täidetakse, on ta valmis laskma lennukist välja 111 reisijat, mitte aga meeskonnaliikmeid.

Lisaks olevat mees öelnud, et ta on Liibüa endise riigijuhi Muammar Gaddafi toetaja.

Times of Malta andmetel töötasid lennuki mootorid veel 45 minutit pärast maandumist.

Kõik teised lennud Malta rahvusvahelisel lennuväljal on kas tühistatud või mujale suunatud.

Lennuki pardal on kokku 118 inimest, nende seas 111 reisijat. Reisijate seas on ka üks väikelaps.

Malta peaminister Muscat teatas Twitteris, et julgeolekujõud ja kiirabibrigaadid on sündmuskohal positsioonidel.

Malta asub Liibüa rannikust umbes 500 kilomeetri kaugusel.