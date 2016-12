Malta lennuväljal maandus kaaperdatud Liibüa reisilennuk

Uudis on täiendamisel!

Kohaliku meedia teatel suunati Liibüa siseriiklik lend Maltale ümber ning praeguseks on reisilennuk juba Vallettas maandunud, vahendasid BBC ja Reuters.

Riikliku lennufirma Afriqiyah Airways reisilennuk Airbus A320 oli algselt teel riigi edelaosast Sebhast pealinn Tripolisse, kuid mingil hetkel olevat kaks kaaperdajat ähvardanud plahvatuse korraldamisega.

Lennuki pardal on kokku 118 inimest.

Malta peaminister Muscat teatas Twitteris, et julgeolekujõud ja kiirabibrigaadid on sündmuskohal positsioonidel.

Malta asub Liibüa rannikust umbes 500 kilomeetri kaugusel.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM