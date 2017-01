EL eraldas Liibüale immigratsiooniga tegelemiseks 200 miljonit eurot

Komisjon eraldas kolmapäeval Liibüale ebaseadusliku immigratsiooni tõhusamaks haldamiseks 200 miljonit eurot.

Eraldatud rahast miljon eurot on ette nähtud Liibüa rannikuvalve väljaõppe parandamiseks. 20 miljoniga toetatakse Liibüa põgenikelaagrite olmetingimuste parandamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Liibüa rannikuvalve treeningu suurendamine on võtmetähtsusega, sest üha rohkem inimesi kaotab elu Liibüa territoriaalvetes. See on Liibüa vastutus, et neid hukkumisi ära hoida ja lammutada inimkaubitsejate võrgustikud Liibüa rannikul ja vetes," rääkis EL-i välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini.

Möödunud aastal startis Liibüast Itaalia suunas enam kui 180 000 sisserändajat.

Euroopa Liit suutis koostöös Türgi ja teiste riikidega mullu märtsis sulgeda nn Balkani rändekanali ning nüüd üritab ühendus teha sama ka Põhja-Aafrikast, peamiselt Liibüa kaudu Euroopasse siseneva rändekanaliga.

Pärast Balkani rändekanali sulgemist muutus Põhja-Aafrika kanal põgenike ja majandusmigrantide seas populaarsemaks. Kardetakse, et kevadel ilma paranedes tulijate arv taas tõuseb.