Filipiine tabanud taifuun nõudis vähemalt kuus inimelu

Taifuuni põhjustatud purustused (Foto: Reuters/Scanpix)

Filipiinidel hukkus jõulupühade ajal vähemalt kuus inimest, kui võimas taifuun Nock-Ten üle saareriigi tuiskas, kaheksa inimest on jäänud kadunuks.

Taifuuni tekitatud purustuste ulatus on seni ebaselge.

Nock-Ten randus Filipiinide idarannikul pühapäeval. Ligi 400 000 inimest evakueeriti tormi teelt ja miljonid jäid elektrita. Ära jäeti üle 300 lennu ja häiritud oli praamiliiklus.

Filipiinide ilmateenistuse andmeil on taifuun praeguseks nõrgenenud ja jätkab teekonda merele.

Filipiine kimbutab igal aastal umbes 20 taifuuni või nõrgemat tormi, surmates sadu inimesi.

2013. aasta novembris laastasid Taclobani linna ja selle ümbrust tsunami-taolised lained, kui saabus supertaifuun Haiyan. Tookord sai surma või jäi kadunuks 7350 inimest.

Viimase 65 aasta jooksul on Filipiine esimesel jõulupühal tabanud seitse taifuuni. Filipiinid on suurima roomakatoliiklastest elanikkonnaga Aasia riik ja jõulud on seal suurimad pühad.