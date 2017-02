Uuring: Macron seljatab Prantsuse valimiste teises voorus Le Peni

Emmanuel Macron (Foto: AFP/Scanpix)

Le Pen saaks küsitlustulemuste järgi esimeses valimisvoorus 26 protsendi valijate toetuse, Macronile annaks hääle 22 ja paremtsentristide presidendikandidaadile Francois Fillonile 21 protsenti valijaist, vahendas Reuters.

Teises voorus seljataks Macron Le Peni 63-protsendilise toetusega, Le Pen saaks 37 protsenti häältest.

Kui teise vooru jõuaks siiski Fillon, toetaks teda 58 protsenti ja Le Peni 42 protsenti valijaist.

Varem peeti valimiste favoriidiks Filloni, kes aga paar nädalat tagasi avalikkuse ette jõudnud skandaali tõttu on kõvasti toetust kaotanud. Osa Filloni parteikaaslasi on seisukohal, et ta ei peaks kandideerimist jätkama, kuid Fillon on lubanud, et ei loobu.

Sarnasele tulemusele jõuti ka uuringufirma Elabe hiljutises küsitluses, mis prognoosis samuti võitu Macronile. Samas Ifop Fiduciali küsitluses prognoositi võitjaks jätkuvalt Filloni.