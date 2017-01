Trump ja Peña Nieto otsustasid müüri maksmisest enam avalikult mitte rääkida

Mehhiko president Enrique Pena Nieto ja toona veel presidendikandidaat Donald Trump möödunud aasta augustis. (Foto: Henry Romero/Reuters/Scanpix)

USA president Donald Trump ja Mehhiko president Enrique Peña Nieto vestlesid reedel telefoni teel ning leppisid kokku, et ei räägi enam avalikult müüri ehitamise maksmise teemadel.

Mehhiko valitsus teatel kõnelesid riigipead erinevatel teemadel, sealhulgas USA kaubandusdefitsiidist Mehhikoga ning relvade ja narkootikumide ebaseaduslikust liikumisest üle piiri, vahendas Reuters.

Valitsus märkis, et presidentide vestlus olid "produktiivne ja konstruktiivne".

Piirimüüri maksmise teemas leppisid Trump ja Peña Nieto kokku, et ei räägi enam avalikult sel teemal.

"Mis puudutab piirimüüri eest maksmist, siis mõlemad presidendid tunnistasid selget lahkarvamust sel tundlikul teemal ning leppisid kokku, et lahendavad erimeelsused põhjalike arutelude käigus kahepoolsete suhete üle," seisis Mehhiko valitsuse pressiteates.

"Presidendid leppisid ka kokku, et ei räägi avalikult sellest vastuolulisest teemast," lisas Mehhiko valitsus.

Valge Maja märkis pressiteates sama ning kinnitas, et riigipead leppisid kokku, et lahendavad erimeelsused.

Trumpi sõnul oli telefonivestlus Pena Nietoga sõbralik. Samas kinnitas ta, et kavatseb pidada uusi läbirääkimisi kaubanduslepete ja teiste teemade üle kahepoolsetes suhetes.

"See oli väga, väga sõbralik telefonikõne," kommenteeris Trump ühisel pressikonverentsil Suurbritannia peaministri Theresa Mayga.

"Me töötame õiglase ja uue suhte üle Mehhikoga. Kuid USA ei saa jätkata nii, et kaotab suure hulga ettevõtteid ja et miljonid inimesed kaotavad oma töökoha. Minu ametiajal seda ei juhtu," lisas ta.

Mõlemad presidendid andsid valitsuse kinnitusel oma meeskondadele juhised dialoogi jätkamiseks.

Trump teatas ka, et ootab lähikuudel toimuvaid läbirääkimisi Mehhikoga.

Kõne kestis umbes tund aega. Mehhiko peeso tugevnes pärast teateid telefonikõnest.

Kolmapäeval allkirjastas Trump korralduse müüri ehitamiseks Mehhiko piirile ning kordas, et Mehhiko hüvitab tehtavad kulutused USA-le.

Peña Nieto kordas aga taas, et Mehhiko ei kavatse müüri ehitamise eest maksta ning tühistas tuleva nädala teisipäevaks kavandatud kohtumise Trumpiga.

Valge Maja teatas neljapäeval ka, et Trump tahab kehtestada 20-protsendilise maksu kõigile Mehhikost imporditavatele kaupadele, et selle eest tasuda piirimüüri ehitamise eest.