ERR Brüsselis: Mikseri sõnul ei saa EL rahastada Süüria ülesehitust Assadi võimu ajal

Brüsselis kavandatakse kevadel konverentsi Süüria tuleviku üle, kus liidu välispoliitika kõrge esindaja loodab pöörata uue lehekülje ja alustada poliitilist üleminekut. Välisminister Sven Mikseri hinnangul ei saa Euroopa Liit rahastada Süüria ülesehitust kui Bashar al-Assad jääb võimule.

Aasta esimene välisministrite kohtumine Brüsselis pidi vaatama lähikuude väljakutsetele, millega liit silmitsi seisab. Kui kohvipausi ajal räägiti sellest, mida võib kaasa tuua reedel ametisse nimetatav Donald Trump, siis ametlikus programmis oli kesksel kohal arutelu Süüria tulevikust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Liidu välispoliitika juhi Federica Mogherini sõnul kavandatakse aprilliks Brüsselis Süüria tulevikukonverentsi.

"See võiks olla hetk, kui rahvusvaheline kogukond keerab ühiselt uue lehekülje ja alustab poliitilist üleminekut leppimise ja Süüria ülesehitamisega," selgitas Mogherini.

Välisminister Mikser ütles, et EL ei saa rahastada Süüria ülesehitust Assadi režiimi ajal. "Kindlasti ei saa EL rahastada ülesehitustööd, mille tulemusel jääb võimule režiim, mis on oma rahva vastu pannud toime koletuid kuritegusid," ütles ta.

"Euroopa põhimõte kindlasti on see, et kõik, kes on toime pannud kuritegusid, nende kuriteod peavad saama põhjalikult uuritud ja süüdlased karistatud," lisas minister.

Mikseri sõnul on vara öelda, kas relvarahu Süürias on kestlik.

Järgmisel nädalal Venemaa eestvedamisel toimuvad rahukõnelused Astanas on Mikseri sõnul vaid väike samm, tema hinnangul püsivat lahendust olukorrale ilma Euroopa ja Araabia riike kaasamata leida ei saa.