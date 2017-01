Kreml loodab Trumpiga head läbisaamist, Tillersoni Krimmi-avaldust tabas kriitika

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. (Foto: TASS/Scanpix)

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov vastas küsimustele, kuidas Kreml kommenteerib Trumpi kolmapäevast pressikonverentsi, vahendas Reuters.

"Moskva siiralt loodab, et meie presidendid saavad omavahel läbi," märkis Vene riigipea kõneisik. "Vähemalt on Trump rääkinud valmisolekust dialoogiks. See et tähenda, et on valmisolek kõikides küsimustes üksmeelele jõuda. See on vähetõenäoline ja Moskva seda ka ei eelda, kuid dialoog annab alust lootuseks ning võib aidata kaasa sellele, et leiame tee välja mitmetest keerulistest olukordadest."

Samas rõhutas Kreml, et nad ei nõustu kuidagi välisministri kandidaadi Rex Tillersoni seisukohtadega, mida viimane väljendas kolmapäeval Senati ees küsimustele vastates. Muuhulgas märkis Tillerson, et Venemaa tegevus Krimmi annekteerimisel oli ebaseaduslik ning et USA administratsioon oleks pidanud sellel ajal Ukrainat jõulisemalt toetama.

Peskov: USA sõdurite saabumine Poola on agressiivne ja Venemaad ohustav samm

Peskov puudutas pressikonverentsil ka president Barack Obama otsuse alusel neljapäeval Poola saabuma hakanud USA sõjaväelasi ja rasketehnikat ning ütles, et selline samm kujutab endast ohtu Venemaa riiklikule julgeolekule.

Pressiesindaja rõhutas, et Venemaa peab seda agressiivseks sammuks oma piiride lähistel.

Neljapäeval saabusid Poola territooriumile esimesed kolonnid USA sõjatehnika ja sõduritega, mis on osa president Obama plaanist suurendada oma kohalolekut idapoolsetes NATO liikmesriikides ning anda seeläbi ka vastus Venemaa viimaste aastate agressiivsetele sammudele.

Juulis leppisid NATO riigid Varssavi tippkohtumisel kokku liidu idatiiva tugevdamises, paigutades Baltimaadesse ja Poola umbes tuhandemehelised lahinguüksused.

Lisaks sellele paigutatakse operatsiooni Atlantic Resolve käigus Kesk- ja Ida-Euroopasse umbes 4400 seni Colorados asunud USA kolmanda tankibrigaadi sõjaväelast.

Brigaadi varustus, sealhulgas tankid Abrams ja soomukid Bradley toimetati reedeks Saksamaale Bremenhaveni sadamasse ning sealt asuti neid edasi ida poole toimetama.

Allüksuste juhatus hakkab paiknema Poolas. USA sõjaväelased paigutatakse Leetu, Lätti, Eestisse, Bulgaariasse ja Ungarisse, kus nad hakkavad osa võtma ka sõjaväeõppustest.

Poola ja USA kaitseametnikud teatasid detsembri keskel, et USA on otsustanud kiirendada sõdurite saatmist Poola ja Balti riikidesse "seoses praeguse julgeolekuolukorraga regioonis".

Plaani kohaselt hakkavad üksused roteeruma iga üheksa kuu järel.

Viimaste aastakümnete suurim USA relvajõudude tugevdamine Euroopas leiab aset nädal aega enne novembris presidendivalimised võitnud Donald Trumpi ametisseasumist.

Poola uudisteagentuur IAR väitis eelmisel nädalal, et esialgu oli plaanis, et sõjaväelased saabuvad jaanuari lõpus, kuid USA president Obama kiirendas protsessi, et 20. jaanuaril ametisse astuv Trump seda peatada ei saaks.

Ka BBC Poola korrespondent Jonathan Beale märgib oma ülevaates, et Trumpi väljaütlemised on tekitanud piirkonnas kartust, kas USA relvajõudude kohalolek ka edaspidi jätkub.

Seetõttu on ka tõenäoline, et kui neljapäeval senat järgmiseks kaitseministriks pakutud erukindral James Mattist kuulama hakkab, esitatakse kandidaadile ka palju küsimusi seoses Venemaa heidutamisega.