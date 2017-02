Trump süüdistab Obamat vabariiklaste vastastes protestides ja julgeolekuleketes

Protestijad New Jerseys Branchburgi linnavalitsuse istungil. (Foto: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images/AFP/Scanpix)

USA president Donald Trump ütles, et tema hinnangul on vabariiklastest poliitikute vastaste protestide ja julgeolekualaste lekete taga Barack Obama ja tema toetajad.

Fox News küsis Trumpilt protestide kohta, mida on peetud üle riigi linnavalitsuste istungitel osade vabariiklastest poliitikute vastu, vahendas BBC.

Trump on enda sõnul kindel, et nii nende protestide kui ka Valge Maja lekete taga on tema eelkäija Obama toetajad.

"Ma arvan, et president Obama on selle taga, sest tema inimesed on kindlasti selle taga," ütles ta.

Samas lisas Trump, et tema hinnangul on tegemist lihtsalt poliitikaga. "Mis puudutab seda, et tema on nende asjade taga, siis see on poliitika. Ja see tõenäoliselt jätkub."

Trump ei tõendanud oma väiteid. Obama ei ole neid samuti kommenteerinud.

Trump rääkis intervjuus ka enda eelarveplaanidest ja teistel teemadel. President rääkis, et annab endale hindeks C selle eest, kuidas ta on oma sõnumeid suutnud edastada. Saavutuste eest annab ta endale hindeks A ja jõupingutuse eest A+.

Temalt küsiti täpsemaid detaile selle kohta, kust ta leiab raha kaitsekulutuste suurendamiseks, mida tulevaks aastaks kavandab. Trump ütles, et tema üldine eesmärk on majandust kasvatada.

"Meie SKT on tõenäoliselt veidi rohkem kui üks protsent ja kui ma suudan selle tõsta kolme või enama peale, siis on meil hoopis teine mäng," rääkis ta.