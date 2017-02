Leht: Trump tühistab oma korraldustega Obama-aegsed keskkonnareeglid

USA president Donald Trump. (Foto: Olivier Douliery/SIPA/Scanpix)

Teadete kohaselt annab presidendi korraldus siseministeeriumile ülesandeks tühistada uute riigimaadel asuvate söekaevanduste rendileandmise keelu ning keskkonnakaitse agentuurile (EPA) juhised elektrijaamade kasvuhoonegaaside emissioonide piirangute muutmiseks, kirjutas leht.

Teine korraldus annab juhised uuendada 2015. aasta USA vete eeskirja, mis kehtib 60 protsendile riigi veekogudele. See eeskiri anti välja 1972. aasta Puhta Vee Akti alusel, mis annab valitsusele volitused mitte ainult suuremate veekogude, vaid ka neisse suubuvate jõgede ja ojade ning märgalade üle. See mõjutab arengut, samuti osasid põllumajandustegevusi maa-aladel, kus need tegevused võivad reostada suurematesse veekogudesse suunduvaid väiksemaid veekogusid.

Trump on koos paljude tööstustega kritiseerinud neid reegleid, öeldes, et valitsus ületab nendega oma volitusi ja takistab majanduskasvu.

EPA töötajatele on öeldud, et Trump võib allkirjastada osad korraldused kohe pärast seda, kui senat on kinnitanud tema valitud Scott Pruitti agentuuri juhi kohale. Samas ei täpsustatud neile korralduste sisu, ütlesid kaks EPA allikat Reutersile.