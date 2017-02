Leedu justiitsministeerium ei luba Pervõi Kanalil Leedu nime kasutada

Pervõi Baltiski Kanali (PBK) stuudio Riias (Foto: Ints Kalnins/Reuters/Scanpix)

Justiitminister Milda Vainiutė langetas sellise otsuse, arvestades Leedu nime kasutamist lubava komisjoni järeldust ja Leedu tele-raadiokomitee esitatud teavet. Selle kohaselt eirab Lätis registreeritud Pervõi Baltiiski Kanal Leedu seadusi, teeb riigivastast kihutustööd ja levitab valet 1991. aasta 13. jaanuari sündmuste kohta.

"Me näeme püüet levitada Leedu kohta väärteavet, alandada ja väänata iseseisva Leedu ajalugu, mille tunnistajateks on paljud meist olnud. Kahjuks kordab selle telejaama saadete sisu paljudes küsimustes Leedu-vastase kihutustöö seisukohti," ütles Vainiutė. "Me oleme seisukohtade mitmekesisuse poolt, kuid peame võitlema otsustavalt väärteabega. Eriti, kui seda levitatakse Leedu nime varjus."

Leedu riigi sümboleid on lubatud kaubamärgis kasutada, kui taotleja tõestab, et ta kaitseb Leedu riigi huve, esindab riiki, püüab Leedu mainet tõsta, või tema tegevus on riigi majanduse, poliitika, teaduse või kultuuri jaoks tähtis. Ministeeriumi hinnangul ei vastanud Pervõi Baltiiski Kanali taotlus nõuetest ühelegi.

Pervõi Baltiiski Kanal kuulub Suurbritannias registreeritud ettevõttele Baltic Media Alliance Ltd., millele kuuluvad ka Ren TV Baltic, ja NTV Mir Lithuania. Leedu tele-raadiokomitee on kõiki neid jaamu tabanud rikkumistelt ja rakendanud sanktsioone.