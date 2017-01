Soome ülikooli õppejõud mõisteti vägistamise ja kupeldamise eest 11 aastaks vangi

Soome politseinik (Foto: Martin Dremljuga/ERR)

1961. aastal sündinud Kari Olavi Mauranen, kes töötas Ida-Soome Ülikoolis lektorina, mõisteti süüdi inimkaubanduses, lapse seksuaalses ärakasutamises, vägivallas ja vägistamises. Helsingi esimese astme kohus mõistis Mauraneni süüdi juba eelmise aasta suvel, kuid teise astme kohus pikendas vabadusekaotust - varasema otsuse üheksa aastat pikendati 11 aastani, vahendas ajaleht Helsingin Sanomat.

Esimese astme kohtuotsuse olid varem edasi kaevanud nii Mauranen, tema ohver kui ka prokuratuur.

Kuriteod leidsid aset aastatel 2011-2016.

Süüdistuse kohaselt oli Mauranen tutvunud oma ohvriga esialgu sotsiaalmeedia vahendusel. Tüdruk oli siis alles 14-aastane ning tema kodune olukord oli problemaatiline.

Mauranen meelitas tüdruku enda juurde elama ning kasutas tüdrukut korduvalt seksuaalselt ära. Oma kuritegude käigus kasutas mees ka vägivalda.

Lõpuks sundis Mauranen tüdruku prostituudiks ning kuna ohver kartis nii vägivalda kui ka koju naasmist, läks mehe plaan läbi. Mauranen soetas neiule "teenuste osutamiseks" korteri ning viis tüdruku ka klientidega kokku. Ohvri sõnul oli kliente sadu.

Teise astme kohtu hinnangul on leidnud aset väga rasked lapse vastu suunatud seksuaalkuriteod - lisaks on teada, et tüdruk oli oma sotsiaalse tausta tõttu väga haavatavas olukorras ning süüdimõistetu kastuas olukorda süstemaatiliselt ära.

Lisaks vabadusekaotuse pikendamisele suurendas kohus ka ohvrile määratud kompensatsiooni 61 000 euroni.