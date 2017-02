Eesti poliitikud peavad Newsweeki "luureartiklit" desinformatsiooniks

Trumpi administratsiooni endine rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn. (Foto: Reuters/Scanpix)

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Newsweeki äsjast luureteemalist artiklit kommenteerides, et tema hinnangul on tegu teadlikult levitatud desinformatsiooniga. Kaitsepolitsei endine juht Raivo Aeg kahtleb samuti artiklis esitatud väidete tõepärasuses.

USA ajakirjas Newsweek kirjutab ajakirjanik Kurt Eichenwald oma allikatele viidates, et teiste Euroopa liitlaste seas on ka üks Balti riikidest suvest saadik kogunud luureandmeid Donald Trumpi meeskonna ja administratsiooni ning samuti ka tema kontserni ehk Trump Organizationi kohta. Sama ajakirjanik kirjutas jaanuaris artikli, milles väideti, et "Trumpi esindaja" ja Vene poliitiku kohtumist jälgis Eesti teabeamet.

"See uudis Newsweek'ist kõlab vähemalt mulle kui teadlikult levitatud desinformatsioon. Eesmärgiks võib olla umbusalduse tekitamine USA ja Balti riikide luureüldsuse vahel, mille kaugemaks eesmärgiks võib olla väga olulise liitlassuhte murendamiskatse. Kinnitan, et kes iganes seda ka ei plaani, see läbi ei lähe. Eesti ei teosta mingil viisil luuretegevust oma liitlaste suunal," märkis Mihkelson.

Aeg: see väide on tõest ikkagi suhteliselt kaugel

Kaitsepolitsei endine juht ja praegune riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg peab artiklis esitatud väiteid samuti ebatõenäolisteks.

"Ma sügavalt kahtlen selle tõepärasuses, sest paari aasta tagustest oma kogemustest ja teadmisest oli raudne reegel, et liitlaste järel mingit luuretegevust kindlasti ei tehtud ja Ameerika Ühendriigid on ikkagi Eesti vabariigile väga strateegiline liitlane," selgitas ta ERR-i uudisteportaalile.

"Mis puudutab siin mingeid poliitilisi hoiakuid või võbelusi ühe või teise persooni suhtes, ka presidendivalimiste suhtes, siis kindlasti ei oma see mingit mõju eriteenistuste koostööle," rõhutas Aeg. "Minu seisukoht - omamata küll detailseid andmeid - on see, et see väide on tõest ikkagi suhteliselt kaugel."

Küsimusele, kust sellised väited võivad esile kerkida, vastas kapo eksjuht järgnevalt: "Eks me näeme siin pidevalt, kuidas Venemaa Föderatsiooni poolt selliseid inforünnakuid korraldatakse, eks ta üks osa sellest jälle on, et üritada partnerite vahelisi suhteid halvendada."

Ratas: Eesti oma liitlaste järele ei luura

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et Eesti oma liitlaste järele ei luura.

"Olles vestelnud ametikaaslastega erinevatest ametkondadest, kinnitan üheselt - Eesti ei luura oma liitlaste järele," lausus Ratas.

Ratas lisas, et Eesti hindab Nato liikmesuse koostööd. Heaks signaaliks oli Ratase sõnul USA kaitseministri James Mattise kohtumine NATO ministritega, kus toodi välja Eesti kui liitlasriigi panus.

Koort: tegemist tundub olevat sellise kummalise looga

Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort ütles ERR-i raadiouudistele, et ei peab artiklis mainitud väiteid kuidagi usutavateks.

"Tegemist tundub olevat sellise kummalise looga. Kas on tegemist mingisuguse libauudise või tahtlikult ette söödetud liitlaste vahele usaldamatust külvava nupukesega," nentis ta.

"Eesti kindlasti ei luura liitlaste järele. Ma ei pea seda infot absoluutselt usutavaks. Sellised asjad tulevad tavaliselt siis, kui nad on kellegile kasulikud. Ju kellegile oli antud hetkel kasulik midagi sellist ajakirjandusse ette sööta," selgitas Koort.

Küsimusele, kas väidete allikaks võib olla Moskva, vastas Koort järgnevalt: "Võimalik. Kes Eesti ja tema liitlaste vahele kõige rohkem kiilu lüüa tahab? Pole mingi saladus, et see on tõesti Moskva."

Newsweek: Trumpi meeskonna järel luuras teiste seas ka üks Balti riik

Newsweeki artikli autor väidab, et viimase seitsme kuu jooksul on vähemalt üks Lääne-Euroopa luureteenistusest kuulanud pealt Trumpiga seotud nõunike ja Venemaa valitsusametnike suhtlust.

Allikate kinnitusel oli pealt kuulatud suhtluse seas vähemalt üks kontakt nüüdseks juba endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni ja ühe USA-s paikneva Vene ametniku vahel. Sellele, kas tegu oli Flynni tagasiastumiseni viinud telefonivestlusega Venemaa USA suursaadiku Sergei Kisljakiga või mõne teise kontaktiga, praegusel hetkel kinnitust ei saanud.

Newsweeki ajakirjanikuga rääkinud allikate sõnul pole luureandmete näol tegu ainult pealt kuulatud telefonikõnedega: välisriigi luureteenistus on kogunud ka elektroonilisi andmeid ja suhelnud inimestega, kelleks on Trumpi äripartnerid välisriikides ja kellest vähemalt mõnesid peetakse välisriikide poolt oma luureagentideks.

Kõigi nende luureoperatsioonide motiiviks olevat kartus, et Venemaa üritab manipuleerida Trumpi administratsiooni ametnikke ning viia selle abil ellu oma pikaajalist plaani NATO allianssi destabiliseerida.

Trumpi meeskonna järele luuravate liitlastest välisriikide seas olevat ka üks Balti riik, kes tegutseb seoses murega, et USA poliitiline suunamuutus Venemaa huvides võib ohustada nende suveräänsust, väitis kolmas isik, kellel olevat otsekontaktid nimetatud riigi valitsusega.

Kõik Newsweekiga rääkinud allikad soovisid jääda anonüümseks, sest neil pole õigust sellist informatsiooni edastada. Kuigi Newsweekile öeldi, millised liitlasriigid sellise luuramisega tegelesid ja Trumpi meeskonna kohta andmeid kogusid, nõustusid allikad sellel teemal rääkima ainult tingimusel, et artiklis ühtegi riiki nimeliselt ei mainita. Seda põhjusel, et nende riikide valitsused seetõttu USA presidendi viha alla ei jääks.

Lääne-Euroopa luureoperatsioonid olevat saanud alguse augustis pärast seda, kui Briti valitsus sai informatsiooni, et Venemaa huvides tegutsevad isikud on suhelnud Trumpi kampaaniameeskonna liikmetega. Brittide saadud andmeid jagati teiste NATO-sse kuuluvate Euroopa riikidega. Eelpool mainitud Balti riik olevat oma operatsiooni viinud läbi samuti alates suvest ning luubi alla võeti Trump Organizationi juhtivad töötajad, kes Euroopas reisisid.

Ajaleht Wall Street Journal kirjutas omakorda neljapäeval, et USA luureametnikud on jätnud president Trumpile mitmesugust olulist luureinformatsiooni, sest kardavad, et see võib lekkida või muul viisil ohtu sattuda. Seda on ajalehele väitnud allikad, kelle seas on nii praegusi kui ka endisi luureametnikke.