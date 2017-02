Uurimine Filloni ja tema abikaasa suhtes jätkub

Francois Fillon. (Foto: François Nascimbeni/AFP/Scanpix)

Prantsusmaa finantspettuste amet teatas, et siiani kogutud tõendid näitavad, et uurimine konservatiivide presidendikandidaadi François Filloni ja tema abikaasa suhtes peab jätkuma.

François ja Penelope Fillon on ameti uurimise all seoses väidetega, et naisele maksti aastate jooksul ligi miljoni euro ulatuses palka nõunikutöö eest, mida ta reaalselt ei teinud, vahendas Politico.

Finantspettuste amet ütles pressiteates, et kogutud asitõendid näitavad, et praegu ei saa uurimist lõpetada.

Prokuröri otsus uurimisega edasi minna on aga löök Fillonile. Kui uurijatel on enda sõnul piisavalt tõendeid, võivad nad juhtumi edasi anda eeluurimiskohtunikule, kellel on õigus alustada ametlikku uurimist. Fillon on öelnud, et sellisel juhul lõpetab ta oma presidendikampaania.

Seni püüab Fillon aga võidelda. Tema kaitsjad ütlesid neljapäeval pressiteate vahendusel, et uurimist viiakse läbi, "rikkudes prokuratuuri pädevusreegleid ja võimude lahususe reegleid".

Nende sõnul on uurimine poliitiline. Fillon ise on süüdistanud meediat "lintšimises" ja president François Hollande'i sotsialistlikku valitsust vandenõuteoorias tema kampaania kahjustamiseks.

Ükski tema jõupingutus pole aga suutnud viia tähelepanu kõrvale nn Penelopegate'ilt nagu Prantsusmaal seda nimetatakse.

Teisipäeval avaldatud OpinionWay küsitlus näitab, et Fillon jääb aprillis toimuva esimese vooru eel alla Rahvusrinde liidrile Marine Le Penile ja endisele majandusministrile Emmanuel Macronile. Odoxa küsitlus näitab aga, et Filloni toetus on alates skandaali puhkemisest kukkunud 10 protsendipunkti 22 protsendini.