Türgi parlament kiitis heaks eriolukorra pikendamise

Türgi eriüksuslased kohtumaja juures. (Foto: AFP/Scanpix)

Eriolukorda, mille vältel on paljud inimesed kaotanud oma töö või vahistatud katlustatuna seoses putšikatsega, on juba üks kord pikendatud ning see pidanuks lõppema 19. jaanuaril.

Ankara väitel on eriolukord vajalik selleks, et välja juurida mõju, mida Türgi institutsioonidele avaldab USA-s elav islamivaimulik Fethullah Gülen, kelle süüks võimud riigipöördekatse panevad. Gülen ise on kõiki taolisi süüdistusi eitanud.

Eriolukord, mis praeguse seisuga kestab vähemalt üheksa kuud, on teinud murelikuks Euroopa Liidu, mis kardab, et seda kasutatakse mitte üksnes vandenõulaste vastu, vaid ka president Recep Tayyip Erdoğani kriitikute ulatuslikuks vaigistamiseks.

Riikliku uudisteagentuuri Anadolu viimastel andmetel on väidetavate sidemete pärast Güleniga vahi alla võetud üle 41 000 inimese. Juurdluse käigus on küsitletud 103 000 inimest.

Eriolukord annab valitsusele erivolitused vallandada riigitöötajaid ja sulgeda ühendusi, sealhulgas meediaorganisatsioone. Selle raames saab hoida kahtlusaluseid ka kauem süüdistust esitamata vangis.