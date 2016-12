Kerry: kaks riiki on ainus võimalus Iisraeli-Palestiina rahu saavutada

John Kerry kolmapäeval rõhutamas kahe riigi lahenduse tähtsust. (Foto: AFP/Scanpix)

USA välisminister John Kerry rõhutas kolmapäeval, et ainus viis Iisraeli ja palestiinlaste vahel kestev rahu saavutada on leppida kokku kahe riigi lahenduses.

Kerry sõnul ohustab Iisraeli asunduste ehitamine Läänekaldale ja Ida-Jeruusalemma lootust palestiinlastega rahuni jõuda, aga ka Iisraeli enda tulevikku demokraatliku riigina.

USA välisminister esitas kõnes oma nägemuse konflikti lahendamise võimalustest ja hoiatas, et Iisrael on asunud palestiinlaste kuuluva maa "alalise okupeerimise" kursile.

"Praegu elab Jordani jõe ja Vahemere vahelisel alal ühesugune arv juute ja palestiinlasi," ütles Kerry Washingtonis diplomaatidest koosnevale kuulajaskonnale.

"Neil on valida, kas elada koos ühes riigis või eralduda kaheks riigiks."

Ta rõhutas aga, et kui Iisrael otsustab ühe riigi kasuks, siis saab see olla kas juudiriik või demokraatlik riik. "Mõlemat ei saa ja selles ei oleks kunagi rahu."

Kerry selgitas USA eelmise nädala otsust mitte kasutada vetot ÜRO Julgeolekunõukogu hääletusel Iisraeli asundustegevuse taunimiseks. "ÜRO hääletuse eesmärk oli kaitsta kahe riigi lahendust."

"See on see, mille eest me seisame: Iisraeli tuleviku eest demokraatliku juudiriigina, mis elaks naabritega kõrvuti rahus ja turvaliselt," ütles Kerry.

"Kahe riigi lahendus on ainus viis saavutada iisraellaste ja palestiinlaste vahel õiglane ja kestev rahu," lisas USA välisminister, hoiatades, et lahendus on sattunud tõsisesse ohtu.

Ta sõnas, et tulevased Iisrael ja Palestiina peaksid jääma 1967. aasta sõja eelsetesse piiridesse, ja kutsus piiride korrigeerimiseks vahetama võrdse suurusega maatükke. Jeruusalemma tuleks tulevikus tunnustada nii Iisraeli kui ka Palestiina riigi pealinnana, lausus välisminister, lisades, et riigid, kes ei tunnusta Iisraeli juudiriigina, peaksid seda tegema.

Kerry rõhutas ka, et Ühendriigid ei algatanud ega koostanud ÜRO resolutsiooni, milles Iisraeli asundustegevus hukka mõisteti, kuid lisas: "Mitte keegi, kes suhtub rahusse tõsiselt, ei saa eirata tõika, et asundused seavad rahu ohtu.".

"Kuid probleem ei piirdu asundustega," ütles Kerry, kelle sõnul viitab asjade käik Iisraeli soovile võtta Läänekalda maad enda kätte ja takistada palestiinlasi neid alasid arendamast.

"Asunduste küsimus määrab Iisraeli tuleviku. Ja nende väljakuulutatud eesmärk on selge: nad usuvad ühte riiki: suur-Iisraeli."

Kerry püüdis kõnes näidata, et ei süüdista rahuprotsessi nurjumises ainult Iisraeli. Palestiinlaste maa "lõputuna näiva okupatsiooni" kõrval nimetas ta ka Palestiina liidrite vägivallaõhutamist. USA välisminister väljendas ka muret selle üle, et kiiresti kasvav araablastest elanikkond muudab juudid Iisraelis vähemuseks, mis tekitab Iisraelis demokraatia kriisi, kui palestiinlastel ei ole oma riiki.

Muu hulgas rõhutas Kerry, et president Barack Obama administratsioon on pühendanud end Iisraelile rohkem kui Ühendriikide eelmiste presidentide valitsused, ja märkis, et ka eelmised administratsioonid on Iisraeli suhtes kriitiliste resolutsioonide hääletuses erapooletuks jäänud.

USA on andnud Obama valitsusajal Iisraelile rohkem sõjalist abi kui kunagi varem. Hiljuti sõlmiti kümneaastase abilepe väärtuses 38 miljardit dollarit.

"Ükski Ameerika administratsioon ei ole teinud Iisraeli julgeoleku heaks nii palju kui Barack Obama oma," ütles Kerry. "Lõppkokkuvõttes on Iisraeli rahva otsustada, kas selle valitsuse vastu suunatud Iisraeli ametnike ebatavaliselt teravad rünnakud teenivad parimal võimalikul moel Iisraeli rahvuslikke huve ja suhteid liitlasega, mis on olnud oma toetuses järjekindel."

"Need rünnakud koos süüdistustega USA-juhitud vandenõus ja teised väljamõeldud väited, tekitavad segadust ja juhivad tähelepanu kõrvale selle hääletuse sisult," lausus Ühendriikide välisametkonna juht.