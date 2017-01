Poola välisministrit taunitakse dokumendi avalikustamise eest

Florida vabariiklasest senaator Marco Rubio teatas esmaspäeval, et hääletab Exxon Mobili eksjuhi Rex Tillersoni välisministriks nimetamise poolt. Sisuliselt tähendab see seda, et Tillersonist saab välisminister, kuna Demokraatlik partei ei saaks üksinda ja ilma vabariiklastest skeptikute häälteta tema kandidatuuri läbi kukutada.