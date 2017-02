Analüütikud: Ukraina kujuneb USA-Vene tippkohtumisel oluliseks teemaks

Avdiivka asub ühendusteel separatistide pealinna Donetski, Gorlivka ja Luganski vahel ning on seega taktikaliselt oluline sõlmpunkt -nii selgitavad eksperdid, miks seal taas lahingud käivad. Kuid peale selle on sõjategevusel ka poliitiline tähtsus, ja seda USA-Vene tippkohtumise valguses.

"Varasemat käitumisloogikat arvestades üritab Venemaa eelseisvaks tippkohtumiseks kujundada endale positsioone," selgitas Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson "Aktuaalsele kaamerale".

Madin algas pärast Venemaa ja USA liidri telefonivestlust eelmisel nädalal.

"Ma arvan, et Putin tahab koflikti tahtlikult eskaleerida, et hiljem saaks istuda Trumpiga laua taha ja teha hoopis mingisuguseid kokkuleppeid. Seda konflikti on vaja selleks, et pärast välja kaubelda soodsamaid kokkuleppeid Venemaa kasuks,"selgitas sõjaajaloolane Igor Kopõtin.

Laupäeval toimus tunnipikkune telefonivestlus Ukraina ja USA presidendi vahel. Kõik viitab sellele, et Ukraina on oluline teema USA-Vene tippkohtumisel ja selle kohtumise ajaks tahab Venemaa Ukrainas midagi saavutada. Tippkohtumine toimub ilmselt varsti.

"Ilmselt on oodata juba kevadel, sest 28. jaanuaril oli telefonikõne presidentide vahel," selgitas Kopõtin. "Aga ilmselt ei ole ka USA huvides Venemaaga konflikti eskaleerida. Igal juhul Putin üritab näidata ameeriklastele, et Venemaa on võrdne partner suurriigina läbiräääkimistel ameeriklastega."

Putin tahab Trumpi proovile panna, kuid see käib ka Euroopa kohta. Tulemas on valimised olulistes Euroopa riikides Prantsusmaal ja Saksamaal, mis on olnud seni Venemaa-vastaste sanktsioonide jätkamise poolt. Kuid valimiseelsel ajal pöördub tähelepanu sisepoliitikale.

"Ma ei välista, et ka võib-olla Venemaa tunnetab teatud murenemist Euroopa ühtsuses, kui siin 2. veebruaril ka Ungari peaminister Orban taaskord Putinit võõrustades Budapestis ütles, et sanktsioonid on oma aja justkui ära elanud," analüüsis Riigikogu väliskomisjoni esimees

Ukraina sõja algusest saab kohe kolm aastat täis. Sõda on pärssinud riigi heaolu, takistanud ühiskonna üldist arengut ning paneb proovile rahva kannatuse, kes on pettunud Maidani-järgse riigi juhtkonna tegevuses. Sõjategevuse ägenemine ja teadmatus, mida Putini ja Trumpi kohtumine toob, ukrainlaste optimismi ei suurenda, ütlevad analüütikud.