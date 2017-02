Rumeenia parlament kiitis heaks korruptsioonireferendumi korraldamise

Pühapäeval moodustasid meeleavaldajad valitsushoone ees inimmassist Rumeenia lipu. (Foto: AFP/Scanpix)

Algatuse esitas president Klaus Iohannis, kes peab nüüd tegema ettepaneku, mis küsimus hääletussedelile pannakse ja millal referendum toimub.

President tegi ettepaneku pärast seda, kui nädalaid kestnud meeleavaldused sundisid valitsust tagasi pöörama korruptsioonivastaseid meetmeid leevendava määruse. Protestide tõttu on tagasi astunud ka määruse koostanud justiitsminister Florin Iordache.

Määrusega taheti dekriminaliseerida ametiisikute võimuliialdusi, kui nendega seotud summa jääb alla 44 000 euro.

Kriitikute sõnul oleks see vähendanud survet võimuloleva Sotsiaaldemokraatliku Partei (PSD) juhile Liviu Dragneale, kes on hetkel kohtu all võimu väidetava kuritarvitamise pärast. Ta eitab süüdistust ja väidet, et ta määruse kehtestamine oleks talle kasuks tulnud.