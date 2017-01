Trumpi nõunik: läheme EL-ist mööda ja sõlmime Euroopa riikidega kahepoolseid kaubandusleppeid

Euroopa Liit ja USA. (Foto: Reuters/Scanpix)

BBC Radio 4 intervjuus vihjas Trumpi valimiskampaania ajal nõustanud Malloch, et kuigi sellise leppe sõlmimine tähendaks Euroopa Liidu liikmesriigi jaoks liidust lahkumist, siis president Trumpi sellised diplomaatilised tagajärjed ei häiriks, vahendas Politico. "Teil on tegemist president Trumpiga ning mis puutub välispoliitikasse, siis on ta selgelt valmis puhtalt lehelt alustama ja tegema midagi täiesti teistsugust," märkis ta.

"Härra Trump on selgelt mõista andnud, et igasugused lepped, ükskõik kellega, tehakse tulevikus bilateraalselt," sõnas Malloch ja andis mõista, et transatlantiline kaubandus- ja investeerimispartnerlus (TTIP) on päevakorrast maas.

Pühapäeval avaldatud intervjuus, mille Trump andis korraga ajalehtedele Times ja Bild, rääkis Trump Euroopa Liidust mitte eriti posiitivses võtmes - näiteks ütles ta, et Euroopa Liit on "sõiduvahend Saksamaa jaoks" ning et Suurbritannia lahkumine EL-ist on tark tegu.

Malloch lausus, et see on "geniaalne idee" pakkuda sellist kahepoolset lepet Euroopa riikidele. "See läheb mööda ühest teatavast bürokraatlikust organisatsioonist nimega Euroopa Liit," ütles ta.

Küsimusele, kas Trump on aktiivselt selle poolt, et Brexiti eeskuju järgivad ka teised riigid, vastas Malloch järgnevalt: "Te lugege intervjuud, ma arvan, et see on seal ridade vahel. Kuid omal initsiatiivil on vähemalt kolm või neli, võib-olla rohkem, Euroopa riiki, kes sooviksid korraldada referendumi ja näha, mida nende elanikkond ütleb."