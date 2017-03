ERR Moskvas: Vene naisettevõtjate õiguste eest võitlejad loodavad riigi toetusele

Rahvusvahelise naistepäeva eel esitles Venemaa ettevõtlust toetav mittetulundusühing Tugi Venemaale raportit Vene naiste rollist ärielus. Selgus, et paljud naised tahaksid oma äri alustada, kuid ei julge seda teha ilma riigi abi ja meeste toetuseta.

Vaid 27 protsenti Venemaa naistest on oma äri omanikud. Läänes see näitaja on umbes 47 protsenti. Kuid uuringud näitavad, et Vene ärimeeste seas naistel on usaldusväärsete partnerite kuulsus.

"Naised on väga vastutustundlikud. Nad saavad aru, et nende jaoks see äri ei ole lihtsalt asi, mis toob mingi kasumi, mingi tulu. See on põhimõtteliselt elutähtis asi. Ja väga tähtis on endast üle saada, uskuda, et kõik tuleb välja, eriti oluline on see Venemaal. Sest välismaal see ei mõjuta naisi nii kõvasti kui meil Venemaal," selgitas firma Sfera omanik ja direktor Jelizaveta Fedosejeva.

Fedosejeva firma toodab juba kuus aastat ökotoiduaineid ja müüb neid nii koduturul kui ka välismaale. Aga selleks, et algkapitali saada, tuli müüa oma korter Peterburi kesklinnas. Pangad ütlesid ära naisettevõtjale laenuandmisest. See on Venemaa jaoks tüüpiline pilt.

"Vaid 15 protsenti said investeeringuid. Enamus sai raha sõpradelt või kiir- või väikelaenu vormis," nentis Venemaa ühiskondliku koja sekretär Aleksandr Bretšalov.

Isegi kriisi ajal lähevad naisettevõtjad pankrotti harvemini kui mehed.

"Arvatakse, et naised maksavad krediite 30-40 protsenti paremini kui mehed, sest häda korral tulevad nad kohe ja lepivad kokku võla restruktureerimises," rääkis väikeettevõtluse toetuse MTÜ Tugi Venemaale juhatuse liige Nadija Tšerkassova.

Need, kes võitlevad naisettevõtjate õiguste eest, loodavad riigi toetusele. Sest just riik on Venemaal traditsiooniliselt kaupade ja teenuste peamine ostja.

"Me loome naisettevõtjate rahastamisprogrammi. Me arendame edasi naiste loodud projektide toetamise programmi. Ja me küll väga tahaksime, et riigihangete seas oleks spetsiaalne liik naisettevõtjate jaoks," sõnas Tšerkassova.

Naisettevõtjad on veendunud, et mingit meeste diskrimineerimist siin ei ole.

"Selge, et ilma meesteta ei saa, see on loomulik. Ja tootmisel on meeste jõudu vaja, midagi tuua, anda, aidata. See on loomulik. Aga ma arvan, et naine äris, see on mingi innustus. See on mootor, mis viib konkreetses suunas," arvas firmaomanik Fedosejeva.

Tänasel pidupäeval on Fedosejeva oma vabrikus tööl. Meestel on aga vaba päev - Venemaal on 8. märts riigipüha ehk puhkepäev.